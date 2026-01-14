Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़today s focus attention is on the results of these companies including Infosys
आज का फोकस: इंफोसिस समेत इन कंपनियों के नतीजों पर टिकी नजर

आज का फोकस: इंफोसिस समेत इन कंपनियों के नतीजों पर टिकी नजर

संक्षेप:

इनफोसिस,ग्रो, एचडीएफसी एएमसी और वारी रिन्यूएबल कंपनियों के शेयर आज चर्चा में रहेंगे, क्योंकि ये कंपनियां आज दिसंबर 2025 तिमाही के नतीजे घोषित करने वाली हैं। इनके अलाव विभिन्न अपडेट्स की वजह से टाटा एलेक्सी, जस्ट डायल, ICICI लोम्बार्ड, 5 पैसा कैपिटल, एनएलसी इंडिया समेत 10 स्टॅक्स फोकस में रहेंगे।

Jan 14, 2026 08:52 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इनफोसिस, ग्रो, एचडीएफसी एएमसी और वारी रिन्यूएबल कंपनियों के शेयर आज चर्चा में रहेंगे, क्योंकि ये कंपनियां आज दिसंबर 2025 तिमाही के नतीजे घोषित करने वाली हैं। इनके अलाव विभिन्न अपडेट्स की वजह से टाटा एलेक्सी, जस्ट डायल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, 5 पैसा कैपिटल, एनएलसी इंडिया समेत 10 स्टॅक्स फोकस में रहेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लार्सन एंड टूब्रो: निवेशकों की चिंता दूर करने की कोशिश

एलएंडटीने कहा है कि कुवैत में तेल परियोजना के ठेके, जिनके रद्द होने की खबर है, उनका हिस्सा उसके ऑर्डर बुक में नहीं है। कंपनी ने उस रिपोर्ट के बाद शेयरों में आई तेज गिरावट के बाद निवेशकों की चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया है।

टाटा एलेक्सी: मुनाफे में भारी गिरावट

टाटा एलेक्सी ने मंगलवार को अपने तीसरे तिमाही के मुनाफे में 45% की गिरावट दर्ज की, जो मुख्य रूप से देश के नए श्रम संहिता के कार्यान्वयन से जुड़े एक-बार के खर्च से प्रभावित थी।

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड: तीसरी तिमाही में मुनाफा घटा

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने मंगलवार को तीसरी तिमाही में अपने मुनाफे में गिरावट दर्ज की, क्योंकि एजेंटों और कर्मचारियों को दिए जाने वाले भुगतान में वृद्धि ने रिटेल स्वास्थ्य और मोटर बीमा सेगमेंट में मजबूत मांग को कम कर दिया।

जस्ट डायल: मुनाफे में गिरावट, राजस्व में वृद्धि

कंपनी ने तीसरी तिमाही में शुद्ध मुनाफे में 10.2% की गिरावट दर्ज करते हुए इसे 117.9 करोड़ रुपये पर रहने की सूचना दी, जो पिछले साल की इसी अवधि में 131.3 करोड़ रुपये था। वहीं, राजस्व 6.4% बढ़कर 305.6 करोड़ रुपये हो गया, और ईबीआईटीडीए 9.6% चढ़कर 95.2 करोड़ रुपये हो गया।

5 पैसा कैपिटल: मुनाफे में 24% की गिरावट

कंपनी ने दिसंबर तिमाही के लिए शुद्ध मुनाफे में 24% की गिरावट दर्ज करते हुए इसे 12.3 करोड़ रुपये पर रहने की सूचना दी, जो पिछले साल की इसी अवधि में 16.2 करोड़ रुपये था।

एनएलसी इंडिया: गुजरात सरकार के साथ करार

कोयला मंत्रालय के तहत इस नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम ने राज्य में बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें लगभग 25,000 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश है।

इंडियन ओवरसीज बैंक: एमसीएलआर में कटौती

आईओबीने कहा कि उसकी परिसंपत्ति दायित्व प्रबंधन समिति (एएलसीओ) ने 13 जनवरी, 2026 की बैठक के दौरान 10 जनवरी, 2026 तक की मार्जिनल कोस्ट ऑफ फंड्स-आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की समीक्षा की और ओवरनाइट एमसीएलआर में 5 आधार अंकों की कटौती को मंजूरी दी, जो 15 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगी।

इंटरैक बिल्डिंग सॉल्यूशंस: 130 करोड़ रुपये का घरेलू ठेका

कंपनीने एक पूर्व-निर्मित स्टील बिल्डिंग सिस्टम के डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, आपूर्ति और स्थापना के लिए लगभग 130 करोड़ रुपये मूल्य का एक घरेलू ठेका जीता है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stocks Share Market Tips Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।