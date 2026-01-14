आज का फोकस: इंफोसिस समेत इन कंपनियों के नतीजों पर टिकी नजर

संक्षेप: इनफोसिस,ग्रो, एचडीएफसी एएमसी और वारी रिन्यूएबल कंपनियों के शेयर आज चर्चा में रहेंगे, क्योंकि ये कंपनियां आज दिसंबर 2025 तिमाही के नतीजे घोषित करने वाली हैं। इनके अलाव विभिन्न अपडेट्स की वजह से टाटा एलेक्सी, जस्ट डायल, ICICI लोम्बार्ड, 5 पैसा कैपिटल, एनएलसी इंडिया समेत 10 स्टॅक्स फोकस में रहेंगे।

इनफोसिस, ग्रो, एचडीएफसी एएमसी और वारी रिन्यूएबल कंपनियों के शेयर आज चर्चा में रहेंगे, क्योंकि ये कंपनियां आज दिसंबर 2025 तिमाही के नतीजे घोषित करने वाली हैं। इनके अलाव विभिन्न अपडेट्स की वजह से टाटा एलेक्सी, जस्ट डायल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, 5 पैसा कैपिटल, एनएलसी इंडिया समेत 10 स्टॅक्स फोकस में रहेंगे।

लार्सन एंड टूब्रो: निवेशकों की चिंता दूर करने की कोशिश एलएंडटीने कहा है कि कुवैत में तेल परियोजना के ठेके, जिनके रद्द होने की खबर है, उनका हिस्सा उसके ऑर्डर बुक में नहीं है। कंपनी ने उस रिपोर्ट के बाद शेयरों में आई तेज गिरावट के बाद निवेशकों की चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया है।

टाटा एलेक्सी: मुनाफे में भारी गिरावट टाटा एलेक्सी ने मंगलवार को अपने तीसरे तिमाही के मुनाफे में 45% की गिरावट दर्ज की, जो मुख्य रूप से देश के नए श्रम संहिता के कार्यान्वयन से जुड़े एक-बार के खर्च से प्रभावित थी।

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड: तीसरी तिमाही में मुनाफा घटा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने मंगलवार को तीसरी तिमाही में अपने मुनाफे में गिरावट दर्ज की, क्योंकि एजेंटों और कर्मचारियों को दिए जाने वाले भुगतान में वृद्धि ने रिटेल स्वास्थ्य और मोटर बीमा सेगमेंट में मजबूत मांग को कम कर दिया।

जस्ट डायल: मुनाफे में गिरावट, राजस्व में वृद्धि कंपनी ने तीसरी तिमाही में शुद्ध मुनाफे में 10.2% की गिरावट दर्ज करते हुए इसे 117.9 करोड़ रुपये पर रहने की सूचना दी, जो पिछले साल की इसी अवधि में 131.3 करोड़ रुपये था। वहीं, राजस्व 6.4% बढ़कर 305.6 करोड़ रुपये हो गया, और ईबीआईटीडीए 9.6% चढ़कर 95.2 करोड़ रुपये हो गया।

5 पैसा कैपिटल: मुनाफे में 24% की गिरावट कंपनी ने दिसंबर तिमाही के लिए शुद्ध मुनाफे में 24% की गिरावट दर्ज करते हुए इसे 12.3 करोड़ रुपये पर रहने की सूचना दी, जो पिछले साल की इसी अवधि में 16.2 करोड़ रुपये था।

एनएलसी इंडिया: गुजरात सरकार के साथ करार कोयला मंत्रालय के तहत इस नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम ने राज्य में बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें लगभग 25,000 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश है।

इंडियन ओवरसीज बैंक: एमसीएलआर में कटौती आईओबीने कहा कि उसकी परिसंपत्ति दायित्व प्रबंधन समिति (एएलसीओ) ने 13 जनवरी, 2026 की बैठक के दौरान 10 जनवरी, 2026 तक की मार्जिनल कोस्ट ऑफ फंड्स-आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की समीक्षा की और ओवरनाइट एमसीएलआर में 5 आधार अंकों की कटौती को मंजूरी दी, जो 15 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगी।