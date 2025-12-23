Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़today railway stocks jumps upto 13 percent RVNL IRCON are leaders check Why
शेयर बाजार में रेलवे स्टॉक्स ने मचाई है गदर, 13% उछला भाव, सरपट भाग रहे RVNL, IRCON

शेयर बाजार में रेलवे स्टॉक्स ने मचाई है गदर, 13% उछला भाव, सरपट भाग रहे RVNL, IRCON

संक्षेप:

Railway Stocks: रेलवे सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में आज मंगलवार को फिर से तेजी देखने को मिली है। रेल विकास निगम लिमिटेड, जूपिटर वैगंस, आईआरसीटीसी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (IRCON International Ltd) के शेयरों में 13 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

Dec 23, 2025 01:30 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Railway Stocks: रेलवे सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में आज मंगलवार को फिर से तेजी देखने को मिली है। रेल विकास निगम लिमिटेड, जूपिटर वैगंस, आईआरसीटीसी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (IRCON International Ltd) के शेयरों में 13 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बजट 2026 में अब सिर्फ कुछ ही हफ्ते बचे हुए हैं ऐसे में रेलवे कंपनियों के शेयरों में उछाल के पीछे यह एक बड़ी वजह है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:अडानी ग्रुप का एक फैसला, ओरिएंट सीमेंट का शेयर करीब 10% चढ़ा

इरकॉन के शेयरों को खरीदने की होड़

IRCON International Ltd के शेयर बीएसई में आज मंगलवार को 157.55 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 177.30 रुपये का 13 प्रतिशत की उछाल के बाद 177.30 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। मंगलवार की बढ़त पिछले 6 महीने में किसी एक दिन में कंपनी की सबसे अधिक बढ़त है। वैल्यूएम के लिहाज से भी जून के बाद आज का दिन सबसे शानदार रहा है। करीब 2.5 करोड़ लोगों ने शेयरों को खरीदा और बेचा है।

पिछले तीन कारोबारी दिन की तेजी के बाद भी इरकॉन इंटरनेशनल के शेयरों में इस साल अबतक 18 प्रतिशत की गिरावट आई है। साथ ही जून 2024 के 351 रुपये के उच्चतम स्तर से भी स्टॉक 50 प्रतिशत की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है।

ये भी पढ़ें:महारत्न कंपनी का 2026 में आएगा IPO, ₹1300 करोड़ जुटाने की तैयारी

रेल विकास निगम के शेयरों में भी उछाल

आज लगातार तीसरा कारोबारी दिन है जब रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों मे उछाल देखने को मिली है। आज से पहले रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को 4 और सोमवार को 4.5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली थी।

आज मंगलवार को रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों में 5 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। कंपनी के शेयरों का भाव दिन में 349.50 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बता दें, रेलटेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरों में आज मंगलवार को 4.7 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

Texmaco Rail और तीतागढ़ के शेयरों का भाव क्रमशः 3.4 प्रतिशत और 1.4 प्रतिशत की तेजी हासिल करने में सफल रहा है। आईआरसीटीसी के शेयरों में भी उछाल है।

बजट से रेलवे सेक्टर को क्या उम्मीद?

रेलवे सेक्टर को उम्मीद है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में इजाफा होगा। माना जा रहा है CAPEX में 10 से 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके आलावा 300 से 400 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का भी ऐलान किया जा सकता है। मौजूदा सरकार का सुरक्षा पर बड़ा फोकस है। ऐसे में कवच सेफ्टी सिस्टम के आवंटन को दोगुना किया जा सकता है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stock Market Update Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।