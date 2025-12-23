शेयर बाजार में रेलवे स्टॉक्स ने मचाई है गदर, 13% उछला भाव, सरपट भाग रहे RVNL, IRCON

संक्षेप: Railway Stocks: रेलवे सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में आज मंगलवार को फिर से तेजी देखने को मिली है। रेल विकास निगम लिमिटेड, जूपिटर वैगंस, आईआरसीटीसी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (IRCON International Ltd) के शेयरों में 13 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

Railway Stocks: रेलवे सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में आज मंगलवार को फिर से तेजी देखने को मिली है। रेल विकास निगम लिमिटेड, जूपिटर वैगंस, आईआरसीटीसी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (IRCON International Ltd) के शेयरों में 13 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बजट 2026 में अब सिर्फ कुछ ही हफ्ते बचे हुए हैं ऐसे में रेलवे कंपनियों के शेयरों में उछाल के पीछे यह एक बड़ी वजह है।

इरकॉन के शेयरों को खरीदने की होड़ IRCON International Ltd के शेयर बीएसई में आज मंगलवार को 157.55 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 177.30 रुपये का 13 प्रतिशत की उछाल के बाद 177.30 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। मंगलवार की बढ़त पिछले 6 महीने में किसी एक दिन में कंपनी की सबसे अधिक बढ़त है। वैल्यूएम के लिहाज से भी जून के बाद आज का दिन सबसे शानदार रहा है। करीब 2.5 करोड़ लोगों ने शेयरों को खरीदा और बेचा है।

पिछले तीन कारोबारी दिन की तेजी के बाद भी इरकॉन इंटरनेशनल के शेयरों में इस साल अबतक 18 प्रतिशत की गिरावट आई है। साथ ही जून 2024 के 351 रुपये के उच्चतम स्तर से भी स्टॉक 50 प्रतिशत की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है।

रेल विकास निगम के शेयरों में भी उछाल आज लगातार तीसरा कारोबारी दिन है जब रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों मे उछाल देखने को मिली है। आज से पहले रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को 4 और सोमवार को 4.5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली थी।

आज मंगलवार को रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों में 5 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। कंपनी के शेयरों का भाव दिन में 349.50 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बता दें, रेलटेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरों में आज मंगलवार को 4.7 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

Texmaco Rail और तीतागढ़ के शेयरों का भाव क्रमशः 3.4 प्रतिशत और 1.4 प्रतिशत की तेजी हासिल करने में सफल रहा है। आईआरसीटीसी के शेयरों में भी उछाल है।