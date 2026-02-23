खुल गए हैं 5 कंपनियों के IPO, ₹3325 करोड़ जुटाने की तैयारी, यहां चेक करें प्राइस बैंड
IPO News: आज 23 फरवरी को 5 कंपनियों के आईपीओ ओपन हो गए हैं। इन 5 कंपनियों में दो कंपनियां मेनबोर्ड सेगमेंट की हैं। तो वहीं तीन कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं। यह सभी आईपीओ 25 फरवरी तक खुला रहेगा। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस कंपनी के आईपीओ के विषय में ...
IPO News: आज 23 फरवरी को 5 कंपनियों के आईपीओ ओपन हो गए हैं। इन 5 कंपनियों में दो कंपनियां मेनबोर्ड सेगमेंट की हैं। तो वहीं तीन कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं। यह सभी आईपीओ 25 फरवरी तक खुला रहेगा। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस कंपनी के आईपीओ के विषय में ...
1-Shree Ram Twistex IPO
इस मेनबोर्ड सेगमेंट के आईपीओ का साइज 110.24 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 1.06 करोड़ शेयर जारी करेगी। यह इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। यानी मौजूदा निवेशक शेयरों को नहीं बेचेंगे।
कंपनी ने 95 रुपये से 104 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। इस इश्यू का लॉट साइज 144 शेयरों का है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14976 रुपये का दांव लगाना होगा।
2- Clean Max Enviro Energy Solutions IPO
यह भी मेनबोर्ड सेगमेंट का आईपीओ है। कंपनी के आईपीओ का साइज 3100 करोड़ रुपये का है। फ्रेश इश्यू के जरिए कंपनी 1.14 करोड़ शेयर और ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 1.80 करोड़ शेयर जारी करेगी।
आईपीओ के लिए कंपनी ने 1000 रुपये से 1053 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। इस आईपीओ का लॉट साइज 14 शेयरों का है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14742 रुपये का दांव लगाना होगा।
3- Kiaasa Retail IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 69.72 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 55 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। कंपनी ने आईपीओ के लिए 121 रुपये से 127 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। निवेशकों को 2000 शेयरों पर एक साथ दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से कम से कम 254000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा।
4- Mobilise App Lab IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 20.10 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए कंपनी 0.25 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। यह इश्यू भी पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 75 रुपये से 80 रुपये प्रति शेयर तय किया है। इस आईपीओ का लॉट साइज 1600 शेयरों का बनाया गया है। निवेशकों को कम से कम 3200 शेयरों पर दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से कम से कम 256000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा।
5- Accord Transformer & Switchgear IPO
इस आईपीओ का साइज 25.59 करोड़ रुपये का है। यह इश्यू भी पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। आईपीओ 23 फरवरी को खुल जाएगा। निवेशकों के पास 25 फरवरी तक दांव लगाने का मौका रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 43 रुपये से 46 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।