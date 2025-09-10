आज सोने-चांदी के रेट में गिरावट, चेक करें कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव

Gold Silver Price 10 September: सोने-चांदी के भाव में आज गिरावट देखने को मिल रही है। जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में चांदी 127868 रुपये किलो हो गई है। जबकि, सोना 112691 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है।

Gold Silver Price 10 September: सोने-चांदी के भाव में आज गिरावट देखने को मिल रही है। सोना महज 66 रुपये सस्ता होकर बिना जीएसटी 109409 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी के रेट में 626 रुपये प्रति किलो की कमी हुई है। इस सितंबर में सोना 4617 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 8294 रुपये का उछाल आया है।

आईबीजेए के रेट्स के मुताबिक आज चांदी बिना जीएसटी 124144 रुपये पर खुली। अगस्त के अंतिम कारोबारी दिन को सोना 102388 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पर बंद हुआ था। चांदी भी 117572 रुपये प्रति किलो के रेट पर बंद हुई थी।

जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में चांदी 127868 रुपये किलो हो गई है। जबकि, सोना 112691 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। आइबीजेए के मुताबिक मंगलवार को चांदी बिना जीएसटी 124770 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। जबकि, सोना 109475 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव आज 23 कैरेट गोल्ड भी 66 रुपये गिरकर 108971 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 112240 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 60 रुपये टूटकर 100219 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 103225 रुपये है।

आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 49 रुपये टूटकर 82057 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली और जीएसटी के साथ यह 84518 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड अब जीएसटी समेत 65924 रुपये पर पहुंच गया है।

सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।