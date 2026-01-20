Hindustan Hindi News
बजट 2026 से पहले डिफेंस कंपनियों के शेयरों गिरावट, 8% तक लुढ़का भाव, क्यों बेचे जा रहे हैं डिफेंस स्टॉक्स

संक्षेप:

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और कोचिन शिपयार्ड के शेयर 8 प्रतिशत तक टूट चुके हैं।

Jan 20, 2026 03:18 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Defence Stocks: आज स्टॉक मार्केट में डिफेंस कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। यह गिरावट ऐसे समय में देखने को मिल रही है जब बजट 10 दिन के बाद पेश किया जाएगा। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और कोचिन शिपयार्ड के शेयर 8 प्रतिशत तक टूट चुके हैं।

इन कंपनियों के शेयरों में गिरावट

डाटा पैटर्न (इंडिया) के शेयर 7.8 प्रतिशत की गिरावट के बाद दोपहर में 2291.65 रुपये के स्तर पर आ गए थे। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का शेयर 2.94 प्रतिशत की गिरावट के बाद 2309.30 रुपये के लेवल पर आ गया था। वहीं, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड का शेयर 2.86 प्रतिशत टूटने के बाद 2367.65 रुपये के स्तर पर आ गया।

कोचिन शिपयार्ड 2.43 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1469.95 रुपये, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड का शेयर 3.06 प्रतिशत की गिरावट के बाद 635.20 रुपये, एचएएल के शेयर 1.67 प्रतिशत टूटने के बाद 4428.50 रुपये के लेवल पर आ गया। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड 2.26 प्रतिशत और जेन टेक्नोलॉजी 3.17 प्रतिशत की गिरावट आई है। बता दें, बजट से पहले निवेशक थोड़ी सतर्कता बरत रहे हैं। जिसकी वजह से भी यह करेक्शन देखने को मिल रहा है।

एक्सपर्ट डिफेंस सेक्टर को लेकर क्या उम्मीद लगा रहा है

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस नोमुरा सिंगल डिजिट से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। MOFSL का मानना है कि अगले यूनियन बजट में डिफेंस सेक्टर को प्राथमिकता की जा सकती है। माना जा रहा है Capex 10.30 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 12.40 लाख करोड़ रुपये हो सकता है।

DAC ने शीत कालीन सत्र के दौरान 79000 करोड़ रुपये के कैपिटल की मंजूरी दे दी है। इस नए अप्रूवल के बाद वित्त वर्ष 2026 का कुल अप्रूवल 3.3 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसके अलावा 40,000 करोड़ रुपये वन टाइम इमरजेंसी फंड की भी वित्त वर्ष 2026 में व्यवस्था की गई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

