ओपन हो गए हैं 9 कंपनियों के IPO, आपका है किसी पर दांव लगाने का इरादा? जानें GMP सहित अन्य जानकारी
IPO News Updates: प्राइमरी मार्केट आज सोमवार को काफी व्यस्त रहेगा। कई दिग्गज कंपनियों के आईपीओ आज ओपन हो गए हैं। इस लिस्ट में कई बड़ी कंपनियों का नाम भी शामिल है। आइए एक-एक करके जानते हैं इनके विषय में
मेनबोर्ड सेगमेंट के आईपीओ
1-Glottis IPO
कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 120 रुपये से 129 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। कंपनी ने 114 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14706 रुपये का दांव लगाना होगा। आईपीओ 1 अक्टूबर तक खुला रहेगा। ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 12 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
2- Fabtech Technologies IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 230.35 करोड़ रुपये है। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 181 रुपये से 191 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 75 शेयरों का एक लॉट बनाया है। इस आईपीओ का मिनिमम इंवेस्टमेंट अमाउंट 14325 रुपये है। ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 20 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
3- Om Freight Forwarders IPO
इस कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 128 रुपये से 135 रुपये तय किया गया है। कंपनी ने 111 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14985 रुपये का दांव लगाना होगा। बता दें, ग्रे मार्केट में आज सोमवार को कंपनी का आईपीओ 11 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
एसएमई सेगमेंट के आईपीओ
1-Sodhani Capital IPO
आईपीओ का साइज 10.71 करोड़ रुपये है। कंपनी आईपीओ के जरिए 17 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। आईपीओ का प्राइस बैंड 51 रुपये है। वहीं, लॉट साइज 2000 शेयरों का बनाया गया है। किसी भी रिटेल निवेशक को कम से कम 2,04,000 रुपये का दांव लगाना होगा। आज इस आईपीओ का जीएमपी जीरो रुपये है।
2- Vijaypd Ceutical IPO
कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 35 रुपये है। कंपनी 4000 शेयरों का एक लॉट बनाई है। निवेशकों को कम से कम 2 लॉट पर एक साथ दांव लगाना होगा। आईपीओ एक अक्टूबर तक खुला रहेगा। इस आईपीओ का जीएमपी भी जीरो रुपये ही है।
3- Om Metallogic IPO
आईपीओ 1 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। निवेशकों के लिए कंपनी ने 86 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड घोषित किया है। इस एसएमई सेगमेंट के आईपीओ का लॉट साइज 1600 शेयरों का है। किसी भी रिटेल निवेशक को कम से कम 2 लॉट को एक साथ सब्सक्राइब करना होगा। कंपनी के आईपीओ का मौजूदा जीएमपी 18 रुपये प्रति शेयर है।
4- Suba Hotels IPO
कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 105 रुपये से 111 रुपये प्रति शेयर है। आईपीओ का लॉट साइज 1200 शेयरों का है। जिसकी वजह से कम से कम निवेशकों को 2,66,400 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा। कंपनी के आईपीओ का मौजूदा जीएमपी 7 रुपये है।
5- Dhillon Freight Carrier IPO
एसएमई सेगमेंट के इस आईपीओ का प्राइस बैंड 73 रुपये है। कंपनी ने 1600 शेयरों का एक लॉट बनाया है। निवेशकों को कम से कम 3200 शेयरों पर एक साथ दांव लगाना होगा। ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 12 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
6- Chiraharit IPO
कंपनी ने आईपीओ के लिए 6000 शेयरों का एक लॉट बनाया है। रिटेल निवेशकों को एक साथ 12000 शेयरों पर दांव लगाना होगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 21 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। बता दें, आईपीओ का जीएमपी जीरो रुपये है।
