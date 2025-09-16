7 कंपनियों के शेयरों में आज दिख सकती है हलचल, 4 की लिस्टिंग भी, बाजार खुलने से पहले देखें लिस्ट

Stock to Watch: शेयर बाजार में आज कई कंपनियों के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। इसके पीछे की वजह कल आई खबरों को माना जा रहा है। जिन कंपनियों के शेयरों पर मंगलवार को नजर बनाए रखने की जरूरत है उसमें अडानी एंटरप्राइजेज भी है।

Stock Market News: शेयर बाजार में आज कई कंपनियों के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। इसके पीछे की वजह कल आई खबरों को माना जा रहा है। जिन कंपनियों के शेयरों पर मंगलवार को नजर बनाए रखने की जरूरत है उसमें अडानी एंटरप्राइजेज भी है। एक-एक करके जानते हैं इन कंपनियों के विषय में ...

1- विप्रो इस आईटी कंपनी ने क्राउडस्ट्राइक के साथ अपनी पार्टनरशिप को विस्तार देने का फैसला किया है। दोनों कंपनियों मिलकर विप्रो साइज शिल्ड एमडीआर लाएंगी। यह सिक्योरिटी सर्विस एआई आधारित होगी।

2- Transrail Lighting कंपनी को 421 करोड़ रुपये का काम काम मिला है। यह काम कंपनी को अफ्रीका के देशों में ट्रांसमिशन लाइन के लिए मिला है। इस नए काम के मिलने के बाद कंपनी को वित्त वर्ष 2026 में अबतक 3500 करोड़ रुपये का काम मिल चुका है। जोकि सालाना आधार पर 78 प्रतिशत की ग्रोथ रेट को दर्शाता है।

3- एनसीसी सरकारी कंपनी को बिबार के वाटर रिसोर्सेज़ डिपार्टमेंट से 2090.50 करोड़ रुपये का काम मिला है। यह काम कंपनी का जमुई जिले में करना है।

4- अडानी एंटरप्राइजेज कंपनी को नेशनल हाइवेज़ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट की तरफ से सोनप्रयाग से केदारनाथ तक के लिए रोप-वे का काम मिला है। इस प्रोजेक्ट में कंपनी 4081 करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट करेगी। बता दें, सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच यह पहला रोप-वे प्रोजेक्ट है।

5- केनारा बैंक इस बैंक की सब्सिडियरी एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को सेबी की तरफ से DRHP पर अप्रूवल मिल गया है। कंपनी को अपने आईपीओ के लिए अब अपडेटेड RHP फाइल करना होगा।

6- मारुति सुजुकी यह ऑटो कंपनी आज फोकस में होगी। कंपनी ने नई VICTORIS की कीमतों का ऐलान कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 10,49,900 रुपये है।

7- बजाज फिनसर्व Bajaj Allianz General Insurance Company को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी सफलता मिली है। महाराष्ट्र सरकार के 374 करोड़ रुपये के दावे पर कंपनी को जीत मिली है।

आज शेयर बाजार में 4 कंपनियों की लिस्टिंग Krupalu Metals

Nilachal Carbo Metalicks

Karbonsteel Engineering

Taurian MPS