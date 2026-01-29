आज ITC समेत 7 कंपनियां जारी करेंगी नतीजे, इन 10 शेयरों पर भी रखें नजर

Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़today 7 companies including ITC will release their results keep an eye on these 10 stocks as well
संक्षेप:

Jan 29, 2026 08:11 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
निवेशकों की दिलचस्पी आज कुछ खास शेयरों में रहने वाली है, जिनमें हरकत देखी जा सकती है। ITC, टाटा मोटर्स, स्विगी, पेटीएम, केनरा बैंक, अडानी पावर और वेदांता के शेयरों पर ध्यान रहेगा, क्योंकि ये कंपनियां आज अपने तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित करेंगी। इनके अलावा लार्सन एंड टुब्रो, कोचीन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, विप्रो, वेदांता जैसे स्टॉक्स भी निवेशकों की नजर में रहेंगे।

लार्सन एंड टुब्रो

इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) ने दिसंबर तिमाही में अपने मुनाफे में साल-दर-साल 4.3% की गिरावट दर्ज की। इसका नेट प्रॉफिट गत वर्ष की समान तिमाही के 3,359 करोड़ रुपये की तुलना में घटकर 3,215 करोड़ रुपये रहा।

कोचीन शिपयार्ड

सरकारी कंपनी कोचीन शिपयार्ड ने दिसंबर तिमाही में अपने मुनाफे में साल-दर-साल 18% की गिरावट दर्ज की। इसका नेट प्रॉफिट गत वर्ष की समान तिमाही के 177 करोड़ रुपये की तुलना में गिरकर 145 करोड़ रुपये रहा।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स

कंपनी का दिसंबर 2025 तिमाही में नेट प्रॉफिट बढ़कर 171 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 98 करोड़ रुपये था।

वेदांता, हिंदुस्तान जिंक

वेदांता ने अपने ऑफर-फॉर-सेल में ओवरसब्सक्रिप्शन विकल्प का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इसके तहत 29 जनवरी को हिंदुस्तान जिंक के 3.35 करोड़ शेयरों के बेस ऑफर में अतिरिक्त 1.4 करोड़ शेयर जोड़े जाएंगे।

विप्रो: एआई-नेतृत्व वाली इस तकनीकी सेवा और परामर्श कंपनी ने 'फैक्ट्री' (एक प्रमुख एजेंट-नेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म और विप्रो वेंचर्स की पोर्टफोलियो कंपनी) के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य उद्यमों को उनकी इंजीनियरिंग टीमों में एजेंट-नेटिव डेवलपमेंट को तैनात करने और बढ़ाने में सहायता करना है।

रेल विकास निगम: उत्तरी रेलवे ने रेल विकास निगम-जीपीटी संयुक्त उद्यम को 1,201.35 करोड़ रुपये मूल्य की एक परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाला घोषित किया है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज: एमएंडएम फाइनेंशियल सर्विसेज ने दिसंबर तिमाही में मिला-जुला प्रदर्शन किया। इसका नेट प्रॉफिट 810.4 करोड़ रुपये रहा, जो साल-दर-साल 9.9% की गिरावट है, क्योंकि एक साल पहले यह 899.5 करोड़ रुपये था।

एनएसडीएल: कंपनी ने दिसंबर तिमाही में मिला-जुला प्रदर्शन दर्ज किया। इसका नेट प्रॉफिट साल-दर-साल 4.4% बढ़कर 89.6 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 85.8 करोड़ रुपये था।

एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज: एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने बुधवार को तीसरी तिमाही में मुनाफे में वृद्धि दर्ज की। भारत के त्योहारी सीजन के दौरान क्रेडिट कार्ड पर उपभोक्ता खर्च में वृद्धि ने इसमें सहयोग किया।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
