आज बंद हो जाएंगे इन 5 कंपनियों के IPO, लिस्ट में 3 बड़े नाम, यहां चेक करें GMP भी

IPO News Updates: प्राइमरी मार्केट में आज 5 कंपनियों के आईपीओ पर दांव लगाने का आखिरी मौका है। इन 5 कंपनियों में से 3 कंपनियां मेनबोर्ड की हैं। तो वहीं दो कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं। यह सभी 10 सितंबर को ओपन हुए थे।

IPO News Updates: प्राइमरी मार्केट में आज 5 कंपनियों के आईपीओ पर दांव लगाने का आखिरी मौका है। इन 5 कंपनियों में से 3 कंपनियां मेनबोर्ड की हैं। तो वहीं दो कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं। यह सभी 10 सितंबर को ओपन हुए थे। आइए डीटेल्स में जानते हैं इन सभी कंपनियों के विषय में ...

1- Shringar House of Mangalsutra IPO यह मेनबोर्ड सेगमेंट का आईपीओ है। कंपनी के आईपीओ का साइज 400.95 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 2.43 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। आईपीओ के लिए कंपनी ने 155 रुपये से 165 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। वहीं, 90 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14,850 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा।

पहले दो दिनों में इस कंपनी के आईपीओ को 8.26 गुना सब्सक्राइब किया गया था। इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का आईपीओ आज 31 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

2- Dev Accelerator IPO पहले दो दिन में इस आईपीओ को 16.11 गुना सब्सक्राइब किया गया था। आईपीओ का प्राइस बैंड 56 रुपये से 61 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 235 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14335 रुपये का दांव लगाना होगा। इस आईपीओ का साइज 143.35 करोड़ रुपये का है। जीएमपी की बात करें तो यह मेनबोर्ड आईपीओ आज 10 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

3- अर्बन कंपनी आईपीओ (Urban Company IPO) इस कंपनी के आईपीओ का साइज 1900 करोड़ रुपये का है। यह आईपीओ फ्रेश शेयर और ऑफर फॉर सेल दोनों के तहत शेयर जारी करेगी। कंपनी ने 98 रुपये से 103 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया है। वहीं, 145 शेयरों का एक लॉट बनाया गया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14935 रुपये का दांव लगाना होगा। बता दें, ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 43 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी की संभावित लिस्टिंग 41 प्रतिशत के प्रीमियम पर आज दिखा रहा है।

4- Galaxy Medicare IPO यह एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है। कंपनी ने 51 रुपये से 54 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। आईपीओ का लॉट साइज 2000 शेयरों का है। एक रिटेल निवेशक को कम से कम 4000 शेयरों पर दांव लगाना होगा। आईपीओ का जीएमपी 6 रुपये आज है। बता दें, 2 दिन के सब्सक्रिप्शन के दौरान इस आईपीओ को 84 प्रतिशत सब्सक्राइब किया जा चुका है।

5- Jay Ambe Supermarkets IPO इस कंपनी के आईपीओ का साइज 18.45 करोड़ रुपये का है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 74 रुपये से 78 रुपये प्रति शेयर तय किया है। वहीं, 1600 शेयरों का कंपनी ने एक लॉट बनाया है। इस एसएमई सेगमेंट के आईपीओ पर दांव लगाने के लिए निवेशकों को कम से कम 2 लॉट को एक साथ सब्सक्राइब करना होगा। पहले दो दिन में आईपीओ को 7.26 गुना सब्सक्राइब किया गया था। बता दें, ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 9 रुपये के प्रीमियम पर आज ट्रेड कर रहा है।