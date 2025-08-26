खुल गए हैं 4 कंपनियों के IPO, आज से दांव लगाने का मिलेगा मौका, फटाफट चेक करें GMP
IPO News Updates: आज 4 कंपनियों के आईपीओ ओपन रहे हैं। इन 4 कंपनियों के आईपीओ में 2 कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं। वहीं, 2 कंपनियां मेनबोर्ड आईपीओ है। आइए जानते हैं कि कंपनियों का प्राइस बैंड क्या है?
1- Current Infraprojects Ltd
इस एसएमई सेगमेंट आईपीओ का प्राइस बैंड 76 रुपये से 80 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 1600 शेयरों का एक लॉट बनाया है। एक रिटेल निवेशक को कम से कम 3200 शेयरों पर दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से निवेशकों कम से कम 2.56 लाख रुपये का दांव लगाना होगा।
ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 43 रुपये के जीएमपी ट्रेड कर रहा है।
2- Sattva Engineering Construction IPO
इस आईपीओ का साइज 35.38 करोड़ रुपये का है। कंपनी का आईपीओ 26 अगस्त यानी आज से 29 अगस्त तक ओपन रहेगा। Sattva Engineering Construction IPO का प्राइस बैंड 70 रुपये से 75 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 1600 शेयरों का एक लॉट बनाया है।
ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 17 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
3- Anlon Healthcare IPO
यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है। कंपनी का आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 29 अगस्त तक खुला रहेगा। इस आईपीओ का साइज 121.03 करोड़ रुपये का है। Anlon Healthcare IPO का प्राइस बैंड 86 रुपये से 91 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 164 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14,104 रुपये का दांव लगाना होगा।
ग्रे मार्केट में यह आईपीओ 5 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
4- Vikran Engineering IPO
यह भी मेनबोर्ड आईपीओ है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 92 रुपये से 97 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। इस आईपीओ का लॉट साइज 148 शेयरों का बनाया गया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14356 रुपये का दांव लगाना होगा।
ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 21 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)