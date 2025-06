21 कंपनियां आज ट्रेड कर रही हैं Ex-Dividend, आपका है किसी पर दांव, फटाफट चेक करें लिस्ट

IFGL Refractories Ltd की तरफ से एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया गया है। क्यूजीओ फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से हर एक शेयर पर 0.15 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया गया है। पंचशील ऑर्गेनिंक लिमिटेड ने हर एक शेयर 0.80 रुपये, निक्को पार्क्स एंड रिसॉर्ट ने एक शेयर पर 40 पैसे का डिविडेंड और टॉस दी क्वाइन लिमिटेड एक शेयर पर 50 पैसे का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। Ramkrishna Forgings Ltd ने एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

Fidel Softech Ltd ने हर शेयर पर 2 रुपये, जेएसडब्ल्यू एनर्जी की तरफ से एक शेयर पर 2 रुपये, हाई एनर्जी बैटरी इंडिया लिमिटेड ने एक शेयर पर 3 रुपये, ICICI Lombard General Insurance Company Ltd और Maithan Alloys Ltd की तरफ से एक शेयर पर 7 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया गया है। टाटा स्टील की तरफ से योग्य निवेशकों को हर एक शेयर पर 3.6 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। टॉरेंट पावर भी आज एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर रही है। कंपनी ने एक शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

ये कंपनियां दे रही हैं ज्यादा डिविडेंड

इंडियामार्ट इंटरनेश की तरफ से एक शेयर पर 30 रुपये का फाइनल डिविडेंड और हर शेयर पर 20 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया जाएगा। यानी योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 50 रुपये का फायदा होगा। L&T Technology Services Ltd ने एक शेयर 38 रुपये, TAAL Enterprises Ltd ने एक शेयर पर 30 रुपये, Technocraft Industries (India) Ltd ने एक शेयर पर 20 रुपये और HDFC Asset Management Company Ltd की तरफ से एक शेयर पर 90 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया गया है। ये सभी कंपनियां आज यानी 6 जून को शेयर बाजार में एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर रही हैं।