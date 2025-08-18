Tobacco and online gaming stocks tanked up to 5 Percent on 40 Percent GST Slab reports 40% GST लगाने की तैयारी! सिगरेट और गेमिंग कंपनियों के शेयर हुए धड़ाम, Business Hindi News - Hindustan
40% GST लगाने की तैयारी! सिगरेट और गेमिंग कंपनियों के शेयर हुए धड़ाम

टोबैको और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के शेयर सोमवार को 5% तक टूट गए हैं। कंपनियों के शेयरों में यह गिरावट उन रिपोर्ट्स के बाद आई है, जिनमें कहा गया है कि सरकार 'सिन गुड्स' के लिए 40% जीएसटी स्लैब लाने की तैयारी में है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 12:25 PM
टोबैको (तंबाकू) और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के शेयर सोमवार को धड़ाम हो गए हैं। इन कंपनियों के शेयर सोमवार को 5 पर्सेंट तक लुढ़क गए हैं। टोबैको और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के शेयरों में यह गिरावट उन रिपोर्ट्स के बाद आई है, जिनमें कहा गया है कि केंद्र सरकार 'सिन गुड्स' के लिए 40 पर्सेंट जीएसटी स्लैब लाने की तैयारी में है। इस रिपोर्ट के बाद टोबैको और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के शेयरों में बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है।

5% से ज्यादा टूट गए गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर
सिगरेट एंड टोबैको प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया (Godfrey Phillips) के शेयर सोमवार को 5 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़ककर 9630.05 रुपये पर पहुंच गए हैं। ITC लिमिटेड के शेयर भी गिरावट के साथ 408.50 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। वीएसटी इंडस्ट्रीज (VST Industries) के शेयर भी गिरावट के साथ 270 रुपये पर पहुंच गए हैं। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर सोमवार को 2 पर्सेंट से अधिक लुढ़ककर 1382.55 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं, जबकि डेल्टा कॉर्प के शेयर टूटकर 83.45 रुपये पर जा पहुंचे हैं। हालांकि, सिगरेट एंड टोबैको प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 331.25 रुपये पर पहुंच गए हैं।

40% टैक्स के दायरे में आ सकता है ऑनलाइन गेमिंग
टोबैको जैसे सिन गुड्स के साथ ऑनलाइन गेमिंग को 40 पर्सेंट जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) स्लैब में रखा जा सकता है। हालांकि, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स सबसे पहले इस पर विचार करेगा। इसके बाद फिटमेंट कमेटी इस मामले को देखेगी और आखिर में जीएसटी काउंसिल इस पर फैसला लेगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के नए रेट स्ट्रक्चर पर असल तस्वीर अक्टूबर तक साफ हो सकती है। मौजूदा समय में कसिनो, हार्स ट्रेडिंग समेत ऑनलाइन गेमिंग में 28 पर्सेंट का जीएसटी लगता है।

