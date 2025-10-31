NPS से जुड़ने के लिए नया रजिस्ट्रेशन फार्म भरना होगा, पहले से कम जानकारी देनी होगी

संक्षेप: NPS Form: नए फॉर्म को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरा जा सकेगा। इस प्रक्रिया व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी, केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी और जरूरी अनुमति देनी होगी। इस पूरी प्रक्रिया में अधिकृत एजेंसी और एजेंट मुख्य भूमिका निभाएंगे।

पेंशन नियामक संस्था पीएफआरडीए ने एनपीएस से जुड़ने वाले नए सदस्यों के लिए रजिस्ट्रेशन और पहचान सत्यापन (KYC) की प्रक्रिया में जरूरी बदलाव किए हैं। इसके तहत नया और सरल रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी किया गया है। इसमें पहले की तुलना में कम जानकारी भरनी होगी और दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया को भी छोटा किया गया है।

इस फॉर्म को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरा जा सकेगा। इस प्रक्रिया व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी, केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी और जरूरी अनुमति देनी होगी। इस पूरी प्रक्रिया में अधिकृत एजेंसी और एजेंट मुख्य भूमिका निभाएंगे। पीएफआरडीए ने निर्देश दिया है कि अधिकृत एजेंसी यह सुनिश्चित करें कि दिव्यांग व्यक्ति या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी समान सुविधा मिले। इसके लिए वीडियो केवाईसी में वैकल्पिक पहचान विकल्प और स्थानीय भाषा में सहायता दी जाएगी।

केवाईसी सत्यापन आसान नए नियमों के तहत केवाईसी सत्यापन को भी आसान बना दिया गया है। यह दो तरह से किया जा सकेगा। फेस-टू-फेस (आमने-सामने) या नॉन-फेस-टू-फेस (ऑनलाइन)। फेस-टू-फेस में एजेंसी अधिकारी सीधे दस्तावेज देखकर सत्यापन करेंगे। इसके अलावा वीडियो कॉल के जरिए भी पहचान की पुष्टि की जा सकती है।

साथ ही आधार आधारित बायोमेट्रिक ई-केवाईसी का विकल्प भी उपलब्ध हैं। वहीं, नॉन-फेस-टू-फेस केवाईसी में आधार ओटीपी, ऑफलाइन क्यूआर कोड, डिजिलॉकर, सेंट्रल केवाईसी नंबर या बैंक के रिकॉर्ड के आधार पर भी पहचान सत्यापित की जा सकती है।

दो तरीकों से रजिस्ट्रेशन 1. डिजिटल मोड: ऑनलाइन पोर्टल या ऐप के जरिए खुद से या किसी की मदद से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।

2. फिजिकल मोड : नजदीकी अधिकृत एजेंसी की शाखा पर जाकर सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा।