Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Q4 में टाइटन का जलवा! ज्वेलरी और गोल्ड कॉइन ने 46% मुनाफा बढ़ाया, अभी भी कमाई का मौका?

Apr 08, 2026 02:22 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

टाइटन कंपनी ने Q4 में 46% की शानदार ग्रोथ दर्ज की, जिसमें ज्वेलरी सेगमेंट का बड़ा योगदान रहा। महंगे सोने के बावजूद बिक्री में तेजी आई, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी ने 156% की मजबूत बढ़त हासिल की।

Q4 में टाइटन का जलवा! ज्वेलरी और गोल्ड कॉइन ने 46% मुनाफा बढ़ाया, अभी भी कमाई का मौका?

टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाइटन कंपनी (Titan Company) ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (Q4) में शानदार प्रदर्शन करते हुए निवेशकों को चौंका दिया है। कंपनी के कंज्यूमर बिजनेस में साल-दर-साल 46% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान ज्वेलरी सेगमेंट का रहा। खास बात यह है कि सोने की कीमतों में तेजी के बावजूद कंपनी की ज्वेलरी बिक्री में 46% की ग्रोथ देखी गई, जो इसकी मजबूत ब्रांड वैल्यू और ग्राहक भरोसे को दिखाता है।

ये भी पढ़ें:शेयर मार्केट में रणबीर की फिल्म रामायण का असर! इस स्टॉक ने दिया 320% का रिटर्न

गोल्ड कॉइन की डिमांड में जबरदस्त उछाल

टाइटन के ज्वेलरी कारोबार में खासतौर पर गोल्ड कॉइन की डिमांड में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जहां बिक्री लगभग तीन गुना तक बढ़ गई। इसके अलावा कंपनी ने लाइक-टू-लाइक ग्रोथ में भी करीब 48% की बढ़त हासिल की, जो दर्शाता है कि मौजूदा स्टोर्स पर भी ग्राहक संख्या और बिक्री दोनों बढ़ी है। महंगे सोने के बावजूद ग्राहकों की दिलचस्पी कम नहीं हुई, जो इस सेगमेंट की मजबूती को दिखाता है।

ये भी पढ़ें:1 शेयर पर 6 शेयर बोनस, डिविडेंड का भी ऐलान, चेक कर लें रिकॉर्ड डेट

किस कैटेगिरी में कितनी हाइक?

हालांकि, कंपनी के वॉच और वियरेबल्स सेगमेंट में मिला-जुला प्रदर्शन रहा। जहां एनालॉग घड़ियों की बिक्री में 16% की वृद्धि हुई, वहीं स्मार्टवॉच कैटेगरी में 53% की भारी गिरावट दर्ज की गई। इसका कारण बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बदलते कंज्यूमर ट्रेंड माने जा रहे हैं। वहीं, आईकेयर बिजनेस ने 16% की स्थिर ग्रोथ दिखाई, जबकि उभरते बिजनेस जैसे फ्रेगरेंस और महिलाओं के बैग सेगमेंट में क्रमशः 30% और 47% की तेज बढ़त देखने को मिली।

टाइटन का कुल रिटेल नेटवर्क

इंटरनेशनल मार्केट में भी टाइटन कंपनी (Titan Company) ने शानदार प्रदर्शन किया, जहां 156% की रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज की गई। इसका मुख्य कारण ज्वेलरी ब्रांड Damas (दुबई का सबसे फेमस ज्वैलरी ब्रांड) का नेटवर्क जोड़ना रहा, जिससे कंपनी के स्टोर्स की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ। मार्च 2026 तक टाइटन का कुल रिटेल नेटवर्क 3,603 स्टोर्स तक पहुंच गया है, जो इसकी वैश्विक मौजूदगी को दर्शाता है।

ये भी पढ़ें:624% तक का रिटर्न, अब ONGC ने दिया कंपनी को काम, आज शेयर 9% तक चढ़े

हालांकि, कंपनी ने यह भी माना कि वेस्ट एशिया में तनाव के कारण कुछ बाधाएं आईं, खासकर GCC क्षेत्र में काफी समस्या आई। इसके बावजूद कुल मिलाकर टाइटन का प्रदर्शन मजबूत रहा है। यह नतीजे दिखाते हैं कि कंपनी ने न सिर्फ घरेलू बाजार में पकड़ मजबूत की है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तेजी से विस्तार किया है। निवेशकों के लिए यह संकेत है कि टाइटन अभी भी ग्रोथ के मजबूत रास्ते पर है।

दुबई का सबसे फेमस ज्वैलरी ब्रांड दमस

आपको बता दें कि पिछले साल टाइटन ने खाड़ी देश के फेमस ज्वैलरी ब्रांड दमस (Damas) में 67 फीसदी हिस्सा खरीदने के लिए अहम समझौता किया था। टाटा ग्रुप की कंपनी ने इसको 2438 करोड़ रुपये में खरीदा था। दमस (Damas) करीब 121 साल पुराना ब्रांड है। दमास ज्वैलरी का 6 खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों में 146 स्टोर्स का नेटवर्क है। वित्त वर्ष 2024 में इसका रेवेन्यू करीब ₹3,450.2 करोड़ था।

ये भी पढ़ें:टाइटन, टाटा स्टील समेत इन 7 शेयरों पर आज रखें नजर, बड़ी हलचल के आसार
Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Business News In Hindi Titan
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,