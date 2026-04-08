Q4 में टाइटन का जलवा! ज्वेलरी और गोल्ड कॉइन ने 46% मुनाफा बढ़ाया, अभी भी कमाई का मौका?

टाइटन कंपनी ने Q4 में 46% की शानदार ग्रोथ दर्ज की, जिसमें ज्वेलरी सेगमेंट का बड़ा योगदान रहा। महंगे सोने के बावजूद बिक्री में तेजी आई, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी ने 156% की मजबूत बढ़त हासिल की।

टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाइटन कंपनी (Titan Company) ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (Q4) में शानदार प्रदर्शन करते हुए निवेशकों को चौंका दिया है। कंपनी के कंज्यूमर बिजनेस में साल-दर-साल 46% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान ज्वेलरी सेगमेंट का रहा। खास बात यह है कि सोने की कीमतों में तेजी के बावजूद कंपनी की ज्वेलरी बिक्री में 46% की ग्रोथ देखी गई, जो इसकी मजबूत ब्रांड वैल्यू और ग्राहक भरोसे को दिखाता है।

गोल्ड कॉइन की डिमांड में जबरदस्त उछाल

टाइटन के ज्वेलरी कारोबार में खासतौर पर गोल्ड कॉइन की डिमांड में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जहां बिक्री लगभग तीन गुना तक बढ़ गई। इसके अलावा कंपनी ने लाइक-टू-लाइक ग्रोथ में भी करीब 48% की बढ़त हासिल की, जो दर्शाता है कि मौजूदा स्टोर्स पर भी ग्राहक संख्या और बिक्री दोनों बढ़ी है। महंगे सोने के बावजूद ग्राहकों की दिलचस्पी कम नहीं हुई, जो इस सेगमेंट की मजबूती को दिखाता है।

किस कैटेगिरी में कितनी हाइक?

हालांकि, कंपनी के वॉच और वियरेबल्स सेगमेंट में मिला-जुला प्रदर्शन रहा। जहां एनालॉग घड़ियों की बिक्री में 16% की वृद्धि हुई, वहीं स्मार्टवॉच कैटेगरी में 53% की भारी गिरावट दर्ज की गई। इसका कारण बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बदलते कंज्यूमर ट्रेंड माने जा रहे हैं। वहीं, आईकेयर बिजनेस ने 16% की स्थिर ग्रोथ दिखाई, जबकि उभरते बिजनेस जैसे फ्रेगरेंस और महिलाओं के बैग सेगमेंट में क्रमशः 30% और 47% की तेज बढ़त देखने को मिली।

टाइटन का कुल रिटेल नेटवर्क

इंटरनेशनल मार्केट में भी टाइटन कंपनी (Titan Company) ने शानदार प्रदर्शन किया, जहां 156% की रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज की गई। इसका मुख्य कारण ज्वेलरी ब्रांड Damas (दुबई का सबसे फेमस ज्वैलरी ब्रांड) का नेटवर्क जोड़ना रहा, जिससे कंपनी के स्टोर्स की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ। मार्च 2026 तक टाइटन का कुल रिटेल नेटवर्क 3,603 स्टोर्स तक पहुंच गया है, जो इसकी वैश्विक मौजूदगी को दर्शाता है।

हालांकि, कंपनी ने यह भी माना कि वेस्ट एशिया में तनाव के कारण कुछ बाधाएं आईं, खासकर GCC क्षेत्र में काफी समस्या आई। इसके बावजूद कुल मिलाकर टाइटन का प्रदर्शन मजबूत रहा है। यह नतीजे दिखाते हैं कि कंपनी ने न सिर्फ घरेलू बाजार में पकड़ मजबूत की है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तेजी से विस्तार किया है। निवेशकों के लिए यह संकेत है कि टाइटन अभी भी ग्रोथ के मजबूत रास्ते पर है।