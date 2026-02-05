भारत-अमेरिका डील से रेखा झुनझुनवाला को कैसे हुआ ₹858 करोड़ का फायदा
रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो की एक प्रमुख कंपनी टाइटन कंपनी के शेयर एनएसई पर 3,953.20 रुपये से बढ़कर 4,135.10 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए। 2 सत्रों में 181.90 रुपये की बढ़त दर्ज हुई। टाइटन के शेयर में इस वृद्धि के चलते रेखा झुनझुनवाला की कुल संपत्ति में लगभग 858 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।
India US Deal: भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी गई है। मंगलवार को निफ्टी 50 सूचकांक 26,341 के स्तर के करीब पहुंच गया, जो लगभग एक नया शिखर है। बुधवार को भी भारतीय सूचकांक ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। इस सकारात्मक रुझान के दो दिनों में दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी बड़ी बढ़त दर्ज हुई है।
टाइटन के शेयरों में तेजी
इन दो दिनों में, रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो की एक प्रमुख कंपनी टाइटन कंपनी के शेयर एनएसई पर 3,953.20 रुपये से बढ़कर 4,135.10 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए, जिससे दो सत्रों में 181.90 रुपये की बढ़त दर्ज हुई। टाइटन के शेयर में इस वृद्धि के चलते रेखा झुनझुनवाला की कुल संपत्ति में लगभग 858 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।
रेखा झुनझुनवाला की शेयर होल्डिंग
टाइटन कंपनी लिमिटेड के अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार, रेखा झुनझुनवाला निजी हैसियत से कंपनी के 4,71,84,470 शेयर (कुल चुकता पूंजी का 5.31%) रखती हैं। शेयर की कीमत में 181.90 रुपये प्रति शेयर की वृद्धि के साथ, उनकी कुल संपत्ति में 858 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है।
एलआईसी को भी मिला भारी फायदा
दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के पास भी टाइटन कंपनी के 2,23,24,301 शेयर हैं। शेयर की कीमत में हुई 181.90 रुपये प्रति शेयर की बढ़त से एलआईसी के पोर्टफोलियो में भी लगभग 406 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।और पढ़ें