भारत-अमेरिका डील से रेखा झुनझुनवाला को कैसे हुआ ₹858 करोड़ का फायदा

संक्षेप: रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो की एक प्रमुख कंपनी टाइटन कंपनी के शेयर एनएसई पर 3,953.20 रुपये से बढ़कर 4,135.10 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए। 2 सत्रों में 181.90 रुपये की बढ़त दर्ज हुई। टाइटन के शेयर में इस वृद्धि के चलते रेखा झुनझुनवाला की कुल संपत्ति में लगभग 858 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।

India US Deal: भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी गई है। मंगलवार को निफ्टी 50 सूचकांक 26,341 के स्तर के करीब पहुंच गया, जो लगभग एक नया शिखर है। बुधवार को भी भारतीय सूचकांक ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। इस सकारात्मक रुझान के दो दिनों में दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी बड़ी बढ़त दर्ज हुई है।

टाइटन के शेयरों में तेजी इन दो दिनों में, रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो की एक प्रमुख कंपनी टाइटन कंपनी के शेयर एनएसई पर 3,953.20 रुपये से बढ़कर 4,135.10 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए, जिससे दो सत्रों में 181.90 रुपये की बढ़त दर्ज हुई। टाइटन के शेयर में इस वृद्धि के चलते रेखा झुनझुनवाला की कुल संपत्ति में लगभग 858 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।

रेखा झुनझुनवाला की शेयर होल्डिंग टाइटन कंपनी लिमिटेड के अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार, रेखा झुनझुनवाला निजी हैसियत से कंपनी के 4,71,84,470 शेयर (कुल चुकता पूंजी का 5.31%) रखती हैं। शेयर की कीमत में 181.90 रुपये प्रति शेयर की वृद्धि के साथ, उनकी कुल संपत्ति में 858 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है।

एलआईसी को भी मिला भारी फायदा दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के पास भी टाइटन कंपनी के 2,23,24,301 शेयर हैं। शेयर की कीमत में हुई 181.90 रुपये प्रति शेयर की बढ़त से एलआईसी के पोर्टफोलियो में भी लगभग 406 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।