Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Titan Share turned 1 lakh rupee into more than 1 crore rupee in 20 years
टाटा के इस शेयर ने किया मालामाल, 1 लाख रुपये के बना दिए 1 करोड़ रुपये से ज्यादा

टाटा के इस शेयर ने किया मालामाल, 1 लाख रुपये के बना दिए 1 करोड़ रुपये से ज्यादा

संक्षेप:

टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाइटन ने 20 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 1 करोड़ रुपये से ज्यादा बना दिया है। टाइटन के शेयरों में पिछले 20 साल में 11000 पर्सेंट से ज्यादा की तूफानी तेजी आई है।

Jan 09, 2026 09:08 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन ने लंबी अवधि का नजरिया रखने वाले शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। टाइटन ने उन निवेशकों को मालामाल कर दिया है, जिन्होंने 20 साल पहले कंपनी के शेयरों पर अपना दांव लगाया और अपने निवेश को बनाए रखा है। टाइटन ने 20 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 1 करोड़ रुपये से ज्यादा बना दिया है। टाइटन के शेयरों में पिछले 20 साल में 11000 पर्सेंट से ज्यादा की तूफानी तेजी आई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

1 लाख रुपये को बना दिया 1 करोड़ रुपये से ज्यादा
टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयर 13 जनवरी 2006 को 35.70 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 9 जनवरी 2026 को BSE में 4203 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 20 साल में कंपनी के शेयरों में 11677 पर्सेंट की तेजी आई है। अगर किसी व्यक्ति ने 13 जनवरी 2006 को टाइटन के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अब तक अपने निवेश को बनाए रखा होता तो 1 लाख रुपये से खरीदे गए टाइटन के शेयरों की मौजूदा वैल्यू 1.17 करोड़ रुपये होती। हमने अपने कैलकुलेशन में टाइटन की तरफ से दिए गए बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड को शामिल नहीं किया है।

ये भी पढ़ें:10 दिन से अपर सर्किट मार रहा शेयर, विजय केडिया ने लगाया था दांव, अब बेच दिए शेयर

10 साल में 1152% उछले हैं टाइटन के शेयर
टाइटन (Titan) के शेयर पिछले 10 साल में 1152 पर्सेंट चढ़ गए हैं। टाटा ग्रुप की इस दिग्गज कंपनी के शेयर 15 जनवरी 2016 को 335.85 रुपये पर थे। टाइटन के शेयर 9 जनवरी 2026 को 4203 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले पांच साल में टाइटन के शेयरों में 171 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। पिछले एक साल में टाइटन के शेयर करीब 21 पर्सेंट चढ़ गए हैं। वहीं, पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 22 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। टाइटन के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 4312 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 2,947.55 रुपये है।

ये भी पढ़ें:33% घटा मुनाफा, एक झटके में 15% टूट गया शेयर, 415 रुपये पहुंचा शेयर का दाम

बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। साथ ही, अपने शेयर का भी बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर चुकी है। टाइटन ने जून 2011 में अपने निवेशकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। टाइटन ने जून 2011 में ही अपने शेयर का बंटवारा किया। कंपनी ने अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा था। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा था।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Multibagger Stock अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।