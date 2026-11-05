Titan Q2 Results: मुनाफे में 54% की जोरदार छलांग, ₹1,722 करोड़ पहुंचा प्रॉफिट; चढ़ गया शेयर

मुख्य बातें

Titan Q2 Results: टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन ने सितंबर तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। ज्वेलरी, प्रीमियम घड़ियों और आईवियर की मजबूत मांग के दम पर कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 54% बढ़कर 1,722 करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी ने 1,120 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था। त्योहारी सीजन का बड़ा हिस्सा दिसंबर तिमाही में खिसकने के बावजूद टाइटन के कारोबार में अच्छी रफ्तार देखने को मिली। कंपनी के लगभग सभी प्रमुख बिजनेस ने मजबूत ग्रोथ दर्ज की है।

कुल आय में 25% की बढ़ोतरी

बुलियन और डिजिटल गोल्ड की बिक्री तथा एक नॉन-ऑपरेशन अकाउंटिंग लाभ को अलग करने के बाद टाइटन की कुल आय 25% बढ़कर 20,533 करोड़ रुपये रही। एक साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा 16,407 करोड़ रुपये था। कंपनी के नतीजों में सबसे बड़ा योगदान उसके ज्वेलरी कारोबार का रहा, जबकि घड़ियों और आईवियर सेगमेंट ने भी तेज वृद्धि दर्ज की।

ज्वेलरी बिजनेस फिर बना सबसे बड़ा सहारा

टाइटन का ज्वेलरी बिजनेस कंपनी की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत है। सितंबर तिमाही में इस कारोबार की आय 24% बढ़कर 17,495 करोड़ रुपये पहुंच गई। स्टडेड ज्वेलरी की मांग खास तौर पर मजबूत रही। कंपनी के डायमंड ज्वेलरी कैंपेन और विभिन्न ब्रांड्स पर दिए गए ऑफर्स से बिक्री को सहारा मिला। त्योहारी कैलेंडर में बदलाव के बावजूद ग्राहकों ने ज्वेलरी पर खर्च जारी रखा। भारत में ज्वेलरी कारोबार की आय 21% बढ़कर 16,343 करोड़ रुपये रही। टाइटन के प्रमुख ब्रांड Tanishq, Mia और Zaya की संयुक्त आय 20% बढ़कर 14,935 करोड़ रुपये पहुंच गई। वहीं, CaratLane ने एक बार फिर तेज ग्रोथ दिखाई और उसकी आय 31% बढ़कर 1,408 करोड़ रुपये रही।

विदेशों में तेजी से विस्तार, Damas से मिला सहारा

टाइटन का इंटरनेशनल ज्वेलरी बिजनेस इस तिमाही में खास चर्चा में रहा। इस कारोबार की आय दोगुने से ज्यादा बढ़कर 1,152 करोड़ रुपये पहुंच गई। इसमें Damas को शामिल किए जाने का भी योगदान रहा। Tanishq, Mia और CaratLane के अंतरराष्ट्रीय कारोबार की संयुक्त आय 41% बढ़कर 788 करोड़ रुपये रही। Damas ने 364 करोड़ रुपये की आय जोड़ी, हालांकि इस कारोबार में 24 करोड़ रुपये का ऑपरेटिंग घाटा दर्ज किया गया।

कंपनी ने माना कि खाड़ी क्षेत्र में भू-राजनीतिक परिस्थितियों का असर अंतरराष्ट्रीय कारोबार पर बना हुआ है। इसके बावजूद उत्तरी अमेरिका में Tanishq की मांग अच्छी रही। तिमाही के दौरान टाइटन ने लॉस एंजिल्स में एक नया Tanishq स्टोर भी शुरू किया।

ज्वेलरी स्टोर्स का तेजी से विस्तार

टाइटन ने भारत में तिमाही के दौरान शुद्ध आधार पर 42 नए ज्वेलरी स्टोर जोड़े। इनमें Tanishq के 7, Mia के 18 और CaratLane के 13 नए आउटलेट शामिल हैं। यह विस्तार बताता है कि कंपनी घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मौजूदगी मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है।

घड़ियों के कारोबार में 27% की मजबूत ग्रोथ

टाइटन का वॉचेज बिजनेस भी सितंबर तिमाही में शानदार रहा। इस सेगमेंट की आय 27% बढ़कर 1,881 करोड़ रुपये पहुंच गई। प्रीमियम एनालॉग घड़ियों की मांग में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं, स्मार्टवॉच की बिक्री भी दोबारा ग्रोथ के रास्ते पर लौटती नजर आई। वॉचेज डिवीजन का EBIT 412 करोड़ रुपये रहा और मार्जिन 21.9% दर्ज किया गया। कंपनी ने Titan World, Fastrack, Helios, Helios Luxe और Nebula जैसे ब्रांड्स के तहत 34 नए स्टोर भी जोड़े।

आईवियर कारोबार भी बढ़ा

टाइटन के आईवियर बिजनेस की आय 28% बढ़कर 281 करोड़ रुपये पहुंच गई। प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग, रिटेल नेटवर्क में सुधार और नए प्रोडक्ट्स के कारण इस सेगमेंट को मजबूती मिली। इस कारोबार का EBIT 23 करोड़ रुपये और मार्जिन 8.2% रहा।

नए कारोबारों में भी अच्छी रफ्तार

SKINN फ्रेग्रेंस, IRTH बैग्स और Taneira जैसे टाइटन के उभरते कारोबारों की आय 21% बढ़कर 171 करोड़ रुपये रही। हालांकि, इस सेगमेंट में 6 करोड़ रुपये का ऑपरेटिंग घाटा दर्ज किया गया। दूसरी ओर टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड (Titan Engineering and Automation Limited) की आय 53% बढ़ी और 636 करोड़ रुपये रही। ऑटोमेशन और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की मजबूत मांग ने इस कारोबार को सहारा दिया।

आधे साल में भी शानदार प्रदर्शन

FY27 की पहली छमाही में टाइटन का प्रदर्शन मजबूत रहा। नॉन-ऑपरेशन अकाउंटिंग लाभ को अलग करने के बाद कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 58% बढ़कर 3,499 करोड़ रुपये पहुंच गया। इसी अवधि में तुलनीय कुल आय 32% बढ़कर 41,286 करोड़ रुपये रही।

नोएल टाटा होंगे रिटायर

टाइटन ने एक अलग घोषणा में बताया कि नोएल टाटा (Noel Tata) 12 नवंबर 2026 से कंपनी के वाइस चेयरमैन और नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद से रिटायर होंगे। यह फैसला टाटा ग्रुप के गवर्नेंस दिशानिर्देशों के तहत लिया गया है। नोएल टाटा (Noel Tata) अगस्त 2003 से टाइटन से जुड़े रहे हैं। कंपनी के बोर्ड ने पिछले करीब 23 सालों में कंपनी की रणनीतिक दिशा और विकास में उनके योगदान को सराहा है।

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