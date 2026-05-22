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Tata के इस धाकड़ स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश, खरीदने की सलाह, झुनझुनवाला और LIC का भी दांव

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Titan Limited Target Price: टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन लिमिटेड के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। उनका मानना है कि मौजूदा स्थिति में इस स्टॉक पर दांव लगाना सही रहेगा। 

Tata के इस धाकड़ स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश, खरीदने की सलाह, झुनझुनवाला और LIC का भी दांव

Titan Limited Target Price: टाटा ग्रुप की धाकड़ कंपनी टाइटन के शेयरों में आज शुक्रवार को तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव करीब 1 प्रतिशत की तेजी के बाद 4113 रुपये के स्तर तक पहुंच गया। इस स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। हालांकि, बदले हालात की वजह से टारगेट प्राइस में कटौती की गई है। लेकिन यह कटौती काफी मामूली है। बता दें, कंपनी में रेखा झुनझुनवाला की भी हिस्सेदारी है।

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हालात में हुआ बदलाव

पीएम नरेंद्र मोदी ने अगले एक साल तक लोगों से सोना ना खरीदने की अपील की है। इसके अलावा सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को भी बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। इन सबका का असर सोने की खरीद पर पड़ेगा। टाइटन के शेयरों में इन ऐलानों का असर दिखना शुरू हो चुका है। कंपनी के शेयरों का भाव एक महीने में 8 प्रतिशत गिरा है।

एक्सपर्ट बुलिश

इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टेनले ने अपनी रिपोर्ट में इस स्टॉक के प्रदर्शन के बेहतर प्रदर्शन को लेकर उम्मीद जताई है। ब्रोकरेज हाउस ने 5182 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। पहले यह टारगेट प्राइस 5212 रुपये था। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के रेवन्यू ग्रोथ को भी 20 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है।

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ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि टाइटन मौजूदा परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है। ऐसे निवेशक जो इस स्टॉक पर नजर बनाए हुए हैं उनके पास एंट्री करने का अच्छा मौका है। मॉर्गन स्टेनले ने का है कि गिरावट की स्थिति में कंपनी का शेयर 3500 रुपये तक आ सकता है।

नोमुरा ने क्या कुछ कहा?

ब्रोकरेज हाउस नोमुरा का कहना है कि कंपनी मौजूदा परिस्थितियों को सभी कैटगरी में मैनेज करने की स्थिति में है। रोजाना पहनने वाली ज्वैलरी का योगदान कंपनी के सेल्स में 40 से 50 प्रतिशत के बराबर है। इस कैटगरी में कुछ प्रेशर देखने को मिल सकता है। वहीं, शादी वाली कैटगरी में सबसे कम असर दिखेगा। ब्रोकरेज हउस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस सेगमेंट का योगदान कंपनी के कमाई पर 15 से 20 प्रतिशत का रहता है।

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रेखा झुनझुनवाला के पास कितना हिस्सा

टाइटन में रेखा झुनझुनवाला ने बड़ा निवेश किया है। मार्च तिमाही तक उनकी कंपनी में कुल हिस्सेदारी 5.31 प्रतिशत थी। इस कंपनी में एलआईसी का भी निवेश है। सरकारी बीमा कंपनी की कंपनी में 2.3 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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