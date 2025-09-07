Titan Intech Ltd Stock going to split record date on monday 10 टुकड़ों में बंटने जा रहा है यह स्टॉक, रिकॉर्ड डेट कल, 6 महीने में 84% चढ़ा भाव, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Titan Intech Ltd Stock going to split record date on monday

10 टुकड़ों में बंटने जा रहा है यह स्टॉक, रिकॉर्ड डेट कल, 6 महीने में 84% चढ़ा भाव

Stock Split News: पिछले 6 महीने से निवेशकों को मोटा रिटर्न देने वाली कंपनी टाइटन इनटेक लिमिटेड (Titan Intech Ltd) के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी के शेयरों का बंटवारा 10 हिस्सों में किया जाएगा।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 01:02 PM
10 टुकड़ों में बंटने जा रहा है यह स्टॉक, रिकॉर्ड डेट कल, 6 महीने में 84% चढ़ा भाव

Stock Split News: पिछले 6 महीने से निवेशकों को मोटा रिटर्न देने वाली कंपनी टाइटन इनटेक लिमिटेड (Titan Intech Ltd) के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी के शेयरों का बंटवारा 10 हिस्सों में किया जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट घोषित किया जुका है।

10 हिस्सों में बंट जाएगा यह स्टॉक

एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने कहा है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के लिए 8 सितंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। जोकि कल है।

3 महीने में दिया मोटा रिटर्न

पिछले एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 33 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 3 महीने में यह स्टॉक 76 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। 6 महीने से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 84 प्रतिशत का लाभ मिला है। हालांकि, इस तेजी के बाद भी एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 36 प्रतिशत की गिरावट है। वहीं, 2 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 9 प्रतिशत गिरा है। बता दें, 5 साल में टाइटन इनटेक लिमिटेड के शेयरों में 1259 प्रतिशत की तेजी आई है।

बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी

इस कंपनी ने बीते साल निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। कंपनी ने 5 शेयर पर 3 बोनस बांटे थे। जून तिमाही के अंततक कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 16.44 प्रतिशत थी। वहीं, पब्लिक के पास 83.56 प्रतिशत हिस्सा था। इससे पहले मार्च तिमाही में प्रमोटर के पास 16.60 प्रतिशत और पब्लिक के पास कंपनी का 83.40 प्रतिशत हिस्सा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

