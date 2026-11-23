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Titan Company Share: टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन (Titan Company) के शेयरों में इन दिनों गिरावट देखने को मिल रही है। बीते शुक्रवार को कंपनी का शेयर गिरकर 4,524 रुपये के इंट्राडे लो तक पहुंच गया था। यह भाव 5 नवंबर के स्तर से भी नीचे था। पिछले पांच दिनों में यह शेयर करीबन 6 पर्सेंट तक टूट गया था। हालांकि, आज सोमवार को इसमें 1% से ज्यादा की तेजी है। आज कारोबार के दौरान यह शेयर 4,680 रुपये पर आ गया था। बता दें कि टाइटन के शेयर में गिरावट के पीछे सोने की कीमतों में आई तेज कमी को भी एक वजह माना जा रहा है। पिछले 10 दिनों में सोने का भाव करीब 13% गिरकर 1.24 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सोने की कीमतों में गिरावट का असर टाइटन के कारोबार और मुनाफे पर भी पड़ेगा?

सोने के भाव से सीधे नहीं बदलता टाइटन का मुनाफा टाइटन का मुनाफा सीधे तौर पर सोने की कीमतों के बढ़ने या घटने पर निर्भर नहीं करता। हालांकि, सोने के भाव में बदलाव से कंपनी की बिक्री की कुल वैल्यू पर असर पड़ सकता है। कंपनी के मैनेजमेंट ने मिड अवधि के लिए ज्वेलरी कारोबार में सालाना 11 से 11.5% EBIT मार्जिन बनाए रखने का लक्ष्य रखा है। इसमें सोने की खरीद-बिक्री यानी बुलियन कारोबार को शामिल नहीं किया गया है। वित्त वर्ष 2026 में टाइटन के स्टैंडअलोन EBIT में ज्वेलरी कारोबार की हिस्सेदारी करीब 82% रही थी।

सोने के दाम बढ़े, फिर भी मुनाफे में उतनी तेजी नहीं आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2024 से 2026 के बीच सोने की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई। MCX पर 24 कैरेट सोने का भाव 60,615 रुपये से बढ़कर 1,50,512 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। इसके बावजूद टाइटन का EBIT मार्जिन 10.8 से 12.3% के बीच बना रहा। इसकी एक बड़ी वजह कंपनी की हेजिंग रणनीति है। यानी टाइटन सोने की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पहले से तैयारी करती है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का EBIT मुनाफा सालाना आधार पर 12% बढ़ा, जबकि वित्त वर्ष 2026 में इसमें 25% की बढ़ोतरी हुई। इससे साफ है कि सोने की कीमतों में तेजी का मतलब कंपनी के मुनाफे में उतनी ही तेजी होना नहीं है।

सस्ता सोना बढ़ा सकता है ज्वेलरी की मांग सोने की कीमतों में गिरावट टाइटन के लिए एक मौका भी बन सकती है। जब सोना सस्ता होता है तो आम ग्राहकों के लिए गहने खरीदना थोड़ा आसान हो जाता है। इससे ज्वेलरी की बिक्री और ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है। Q2FY27 में टाइटन के नए खरीदारों की संख्या में सालाना आधार पर कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई थी। कंपनी की बिक्री में इजाफे की बड़ी वजह ग्राहकों का ज्यादा कीमत वाले गहने खरीदना रहा। अब कंपनी की कोशिश नए खरीदारों को अपने साथ जोड़ने की है।

भारत में ज्वेलरी बाजार में बढ़ने की बड़ी संभावना CareEdge Research और IMARC Group के मुताबिक, भारत का गोल्ड ज्वेलरी रिटेल बाजार 2020 से 2025 के बीच सालाना औसतन 8.9% की दर से बढ़कर 5.7 लाख करोड़ रुपये का हो गया है। अनुमान है कि 2030 तक यह बाजार बढ़कर करीब 9.5 लाख करोड़ रुपये पहुंच सकता है। टाइटन को अपने मजबूत ब्रांड, स्टडेड ज्वेलरी और युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए प्रोडक्ट्स का फायदा मिल रहा है। ब्रोकरेज फर्म पीएल कैपिटल (PL Capital) के अनुमान के मुताबिक, वित्त वर्ष 2027 से 2029 के बीच टाइटन की प्रति शेयर कमाई (EPS) में सालाना करीब 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, शेयर की वैल्यूएशन अभी भी महंगी है। ब्रोकरेज के वित्त वर्ष 2029 के अनुमान के आधार पर टाइटन का शेयर करीब 49 गुना कमाई पर कारोबार कर रहा है। वहीं रिटेल सेक्टर का औसत PE करीब 50 गुना है।