टाटा ग्रुप की इस कंपनी का शेयर 52 वीक हाई पर पहुंचा, आई है एक बड़ी खबर

संक्षेप: Titan Company Ltd Share Price: लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी टाइटन ने प्रयोगशाला में बने हीरों का अपना पहला स्टोर मुंबई में खोलने की घोषणा की है। आज कंपनी के शेयर 52 वीक हाई पर पहुंच गए।

Titan Company Ltd Share Price: लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी टाइटन ने प्रयोगशाला में बने हीरों का अपना पहला स्टोर मुंबई में खोलने की घोषणा की है। आज कंपनी के शेयर 52 वीक हाई पर पहुंच गए। टाइटन कंपनी लिमिटेड के शेयर बीएसई में 3892.70 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 2.5 प्रतिशत की तेजी के साथ 4008 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह कंपनी का 52 वीक हाई है। बता दें, मार्केट के बंद होने के समय पर बीएसई में यह स्टॉक 2.13 प्रतिशत की तेजी के साथ 3991.65 रुपये के स्तर पर था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

टाइटन ने क्या कुछ बताया है? कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को बताया कि वह “बीयोन - फ्रॉम दि हाउस ऑफ टाइटन” के ब्रांड नाम से 29 दिसंबर को मुंबई में अपना पहला स्टोर शुरू करेगी। यह घड़ियों, पर्फ्यूम, साड़ी और हैंगबैस से परे महिलाओं की लाइफस्टाइल जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। बीयोन प्रयोगशाला में बने हीरों के गहनों का स्टोर होगा। कंपनी की योजना निकट भविष्य में मुंबई और दिल्ली में कुछ और स्टोर खोलने की है।

टाइटन के शेयरों का प्रदर्शन कैसा? पिछला एक साल टाटा ग्रुप की इस कंपनी के लिए अच्छा रहा है। बीते तीन महीने के दौरान कंपनी के शेयरों का कीमतों में करीब 20 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 1 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 20.20 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 8.37 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, टाइटन के शेयरों का 52 वीक लो लेवल 2947.55 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 3.54 लाख करोड़ रुपये का है।

बीते 10 साल में टाटा ग्रुप के इस स्टॉक की कीमतों में 1036 प्रतिशत की तेजी आई है।

कंपनी हर साल दे रही है डिविडेंड टाइटन ने इस साल अबतर 11 रुपये का डिविडेंड दिया है। इससे पहले 2024 में कंपनी ने 11 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(वार्ता के इनपुट के साथ)