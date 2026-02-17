5 टुकड़ों में बंट रहा यह शेयर, 6 महीने में 200% से ज्यादा उछल गया है शेयर का दाम

टाइटन बायोटेक के शेयर मंगलवार को 9% से अधिक की तेजी के साथ 1424.50 रुपये पर बंद हुए हैं। टाइटन बायोटेक अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटने जा रही है। कंपनी के शेयर 6 महीने में 200% से ज्यादा चढ़ गए हैं।

स्पेशियलिटी केमिकल्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी टाइटन बायोटेक के शेयर मंगलवार को BSE में 9 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 1424.50 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों ने दिन के कारोबार के दौरान 1435 रुपये के लेवल को भी छुआ और 52 हफ्ते का नया हाई बनाया। टाइटन बायोटेक के शेयर 5 दिन में 35 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी अपने शेयर का बंटवारा करने जा रही है। कंपनी के शेयरों में पिछले 6 महीने में 200 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

5 टुकड़ों में शेयर बांटने जा रही है कंपनी

टाइटन बायोटेक लिमिटेड (Titan Biotech) अपने शेयर का बंटवारा करने जा रही है। टाइटन बायोटेक अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटने जा रही है। मल्टीबैगर कंपनी 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2-2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बांट रही है। टाइटन बायोटेक लिमिटेड ने स्टॉक स्प्लिट की एक्स-डेट 20 फरवरी 2026 फिक्स की है। कंपनी पहली बार अपने शेयरों का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर रही है।

6 महीने में 208% उछल गए हैं कंपनी के शेयर

टाइटन बायोटेक लिमिटेड (Titan Biotech) के शेयर पिछले 6 महीने में 208 पर्सेंट चढ़ गए हैं। स्पेशियलिटी केमिकल्स इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर 18 अगस्त 2025 को 462.60 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 17 फरवरी 2026 को BSE में 1424.50 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 3 महीने में टाइटन बायोटेक लिमिटेड के शेयरों में 41 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो इस मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 221 पर्सेंट उछल गए हैं। टाइटन बायोटेक के शेयर पिछले 5 साल में 697 पर्सेंट उछल गए हैं।