5 टुकड़ों में बंट गया शेयर, निवेशकों में खरीदने की होड़, 11% चढ़ा भाव
Stock Split: टाइनट बायोटेक लिमिटेड (Titan Biotech Ltd) के शेयर आज Ex Split ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी के शेयरों का बंटवारा 5 हिस्सों में हुआ है। इस एक्स-डेट पर कंपनी के शेयरों को खरीदने की होड़ सी मची हुई है। शेयरों का भाव आज 11 प्रतिशत से अधिक चढ़ गया है।
Stock Split: टाइनट बायोटेक लिमिटेड (Titan Biotech Ltd) के शेयर आज Ex Split ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी के शेयरों का बंटवारा 5 हिस्सों में हुआ है। इस एक्स-डेट पर कंपनी के शेयरों को खरीदने की होड़ सी मची हुई है। शेयरों का भाव आज 11 प्रतिशत से अधिक चढ़ गया है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस कंपनी के विषय में ..
5 टुकड़ों में बंट गया है स्टॉक
शेयर बाजारों को दी जानकारी में Titan Biotech Ltd ने बताया था कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो गई है। बता दें, कंपनी ने इस स्टॉक स्प्लिट के लिए 20 फरवरी 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया था। जोकि आज है। यही वजह है कि कंपनी के शेयरों का भाव 1301.70 रुपये घटकर 260.35 रुपये पर आ गया। यह स्टॉक स्प्लिट की वजह से एडजस्टेड प्राइस है।
आज 10 प्रतिशत चढ़ा शेयर
बीएसई में यह स्टॉक 288.35 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 11.40 प्रतिशत की उछाल के बाद 290 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बता दें, कंपनी का स्टॉक स्प्लिट की वजह अब 52 वीक हाई 290 रुपये और 52 वीक लो लेवल 74.73 रुपये है। मार्केट कैप 1150 करोड़ रुपये का है।
1 साल में पैसा हुआ दोगुना
पिछले तीन महीने में Titan Biotech Ltd के शेयरों की कीमतों में 48 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में यह स्टॉक 208 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरों का भाव 1 साल में 217 प्रतिशत बढ़ा है। यानी पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना से अधिक हो चुका है।
दो साल में Titan Biotech Ltd के शेयरों की कीमतों में 145 प्रतिशत, तीन साल में 521 प्रतिशत और 5 साल में यह स्टॉक 691 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 10 साल में Titan Biotech Ltd के शेयरों का भाव 3438 प्रतिशत बढ़ा है।
लगातार डिविडेंड दे रही है कंपनी
इस कंपनी ने आखिरी बार निवेशकों को 2025 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2024 में कंपनी ने हर एक शेयर पर 2 रुपये का ही डिविडेंड दिया था। 2023 में 1.80 रुपये और 2022 में 1.50 रुपये का डिविडेंड एक शेयर पर दिया था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।