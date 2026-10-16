हर 4 पर 1 बोनस शेयर देने का ऐलान, 23 अक्टूबर है रिकॉर्ड डेट
मुख्य बातें
- कंपनी ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर देने का ऐलान किया है
- इसके तहत निवेशकों को हर 4 शेयर पर 1 बोनस शेयर मिलेगा
- कंपनी ने इसके लिए 23 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है
- खास बात यह है कि कंपनी ने कुछ महीने पहले ही अपने शेयरों का स्टॉक स्प्लिट भी किया था
Bonus Share: टाइटन बायोटेक (Titan Biotech) के शेयर अगले सप्ताह निवेशकों के फोकस में रह सकते हैं। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। इसके तहत निवेशकों को हर 4 शेयर पर 1 बोनस शेयर मिलेगा। कंपनी ने इसके लिए 23 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है। खास बात यह है कि कंपनी ने कुछ महीने पहले ही अपने शेयरों का स्टॉक स्प्लिट भी किया था। बता दें कि कंपनी के बोर्ड ने 1:4 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास कंपनी के 4 शेयर होंगे, उन्हें 1 एक्स्ट्रा शेयर मुफ्त मिलेगा। इन बोनस शेयरों की फेस वैल्यू 2 रुपये प्रति शेयर है।
23 अक्टूबर है रिकॉर्ड डेट
कंपनी ने बोनस शेयर पाने के लिए शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है। इस तारीख के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किन शेयरधारकों को बोनस शेयर मिलेंगे। इसलिए निवेशकों के लिए रिकॉर्ड डेट काफी अहम है। बोनस शेयर पाने की एलिजिबलिटी के लिए शेयर खरीदने की समयसीमा और सेटलमेंट नियमों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।
शेयरों के अलॉटमेंट की तारीख तय
कंपनी ने 26 अक्टूबर 2026 को बोनस शेयरों के अलॉटमेंट की तारीख तय की है। इस दिन कुल 1,03,29,625 पूरी तरह से पेड-अप बोनस इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। कंपनी की बीएसई फाइलिंग के मुताबिक, ये शेयर 27 अक्टूबर 2026 से ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे। यानी अलॉटमेंट के अगले वर्किंग डे से निवेशक इन शेयरों में कारोबार कर सकेंगे।
कंपनी के शेयरों की कीमत
शुक्रवार को बीएसई पर कंपनी का शेयर 1.57% की तेजी के साथ 406.90 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप करीब 1,681.25 करोड़ रुपये रहा। शेयर ने साल 2026 में अब तक 91.44% का रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले एक साल में इसमें 57.72%, दो साल में 147% और तीन साल में करीब 453.30% की तेजी आई है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 22.35% है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें