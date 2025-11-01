इस रेलवे कंपनी को मिला मुंबई मेट्रो का 2481 करोड़ रुपये का काम, फोकस में रहेंगे शेयर

संक्षेप: Titagarh Rail Systems Share Price: रेलवे सेक्टर की कंपनी टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड को मुंबई मेट्रो लाइन से कई बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। कंपनी को कुल 2481 करोड़ रुपये का काम मिला है। जिसकी जानकारी टीटागढ़ ने एक्सचेंज के साथ शुक्रवार को दी।

Titagarh Rail Systems Share Price: रेलवे सेक्टर की कंपनी टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड को मुंबई मेट्रो लाइन से कई बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। कंपनी को कुल 2481 करोड़ रुपये का काम मिला है। जिसकी जानकारी टीटागढ़ ने एक्सचेंज के साथ शुक्रवार को दी। कंपनी ने बताया है कि उन्हें मुंबई मेट्रो लाइन 5 प्रोजेक्ट तहत यह काम मिला है। इस वर्क ऑर्डर के तहत टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड को डिजाइन, मैन्युफैक्चर, सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमिशनिंग का काम मिला है।

कहां से कहां तक मिला है काम कंपनी ने बताया है कि 2481 करोड़ रुपये का ऑर्डर दोनों चरणों को कवर करेगा। पहले चरण में कापुर से धमंकर नाका तक और दूसरा चरण धमंकरनाक से काल्याण एपीएमसी तक है। इस वर्क ऑर्डर में कंपनी को ट्रेन कंट्रोल सिस्टम्स, टेलीकम्युनिकेशंस, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स, रोलिंग स्टॉक आदि है। इसके अलावा कंपनी को दो साल के लिए मेंटनेंस का भी काम करना है। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार पहला चरण 108 हफ्तों में शुरू हो जाएगा।

शेयर बाजारों में क्या है स्थिति? शुक्रवार को टीटागढ़ के शेयर 1.63 प्रतिशत की तेजी की गिरावट के साथ 884.55 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले एक साल में पोजीशनल निवेशकों को 27 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। हालांकि, अच्छी बात यह है कि 6 महीने में टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के शेयरों में 18 प्रतिशत की तेजी आई है।

2 साल में भी यह रेलवे स्टॉक इंडेक्स की तुलना में अच्छा रिटर्न नहीं दे पाया है। 2 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 16.19 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, सेंसेक्स इंडेक्स में 31 प्रतिशत की तेजी आई है। 5 साल में टीटागढ़ ने निवेशकों को 2065 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

लगातार डिविडेंड दे रही है कंपनी टीटागढ़ उन कंपनियों में से एक है जो लगातार निवेशकों को डिविडेंड दे रही है। कंपनी के शेयर आखिरी बार इसी साल सितंबर के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड मिला था। बता दें, 2024 में भी कंपनी ने एक शेयर पर 0.80 रुपये का डिविडेंड निवेशकों को दिया था।