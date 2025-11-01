Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Titagarh Rail Systems Share Price in focus after getting work of 2481 crore rupee
इस रेलवे कंपनी को मिला मुंबई मेट्रो का 2481 करोड़ रुपये का काम, फोकस में रहेंगे शेयर

इस रेलवे कंपनी को मिला मुंबई मेट्रो का 2481 करोड़ रुपये का काम, फोकस में रहेंगे शेयर

संक्षेप: Titagarh Rail Systems Share Price: रेलवे सेक्टर की कंपनी टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड को मुंबई मेट्रो लाइन से कई बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। कंपनी को कुल 2481 करोड़ रुपये का काम मिला है। जिसकी जानकारी टीटागढ़ ने एक्सचेंज के साथ शुक्रवार को दी।

Sat, 1 Nov 2025 10:26 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Titagarh Rail Systems Share Price: रेलवे सेक्टर की कंपनी टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड को मुंबई मेट्रो लाइन से कई बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। कंपनी को कुल 2481 करोड़ रुपये का काम मिला है। जिसकी जानकारी टीटागढ़ ने एक्सचेंज के साथ शुक्रवार को दी। कंपनी ने बताया है कि उन्हें मुंबई मेट्रो लाइन 5 प्रोजेक्ट तहत यह काम मिला है। इस वर्क ऑर्डर के तहत टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड को डिजाइन, मैन्युफैक्चर, सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमिशनिंग का काम मिला है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कहां से कहां तक मिला है काम

कंपनी ने बताया है कि 2481 करोड़ रुपये का ऑर्डर दोनों चरणों को कवर करेगा। पहले चरण में कापुर से धमंकर नाका तक और दूसरा चरण धमंकरनाक से काल्याण एपीएमसी तक है। इस वर्क ऑर्डर में कंपनी को ट्रेन कंट्रोल सिस्टम्स, टेलीकम्युनिकेशंस, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स, रोलिंग स्टॉक आदि है। इसके अलावा कंपनी को दो साल के लिए मेंटनेंस का भी काम करना है। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार पहला चरण 108 हफ्तों में शुरू हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:1 पर 1 शेयर बोनस, हर शेयर पर मिलेगा ₹7 का डिविडेंड, इस कंपनी ने किया ऐलान

शेयर बाजारों में क्या है स्थिति?

शुक्रवार को टीटागढ़ के शेयर 1.63 प्रतिशत की तेजी की गिरावट के साथ 884.55 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले एक साल में पोजीशनल निवेशकों को 27 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। हालांकि, अच्छी बात यह है कि 6 महीने में टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के शेयरों में 18 प्रतिशत की तेजी आई है।

2 साल में भी यह रेलवे स्टॉक इंडेक्स की तुलना में अच्छा रिटर्न नहीं दे पाया है। 2 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 16.19 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, सेंसेक्स इंडेक्स में 31 प्रतिशत की तेजी आई है। 5 साल में टीटागढ़ ने निवेशकों को 2065 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

ये भी पढ़ें:₹126 का डिविडेंड, आज बोनस शेयर का ऐलान करेगी कंपनी

लगातार डिविडेंड दे रही है कंपनी

टीटागढ़ उन कंपनियों में से एक है जो लगातार निवेशकों को डिविडेंड दे रही है। कंपनी के शेयर आखिरी बार इसी साल सितंबर के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड मिला था। बता दें, 2024 में भी कंपनी ने एक शेयर पर 0.80 रुपये का डिविडेंड निवेशकों को दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stock Market Update Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।