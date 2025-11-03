Hindustan Hindi News
बुलेट ट्रेन की तरह भाग रहा यह रेलवे स्टॉक, मुंबई मेट्रो का काम मिलने से गदगद निवेशक, 4% उछला शेयर

बुलेट ट्रेन की तरह भाग रहा यह रेलवे स्टॉक, मुंबई मेट्रो का काम मिलने से गदगद निवेशक, 4% उछला शेयर

संक्षेप: Multibagger Stock : मल्टीबैगर रेलवे स्टॉक टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (Titagarh Rail Systems Ltd) के शेयरों में आज सोमवार को करीब 4 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में उछाल की वजह मुंबई मेट्रो से जुड़ा वर्क ऑर्डर है।

Mon, 3 Nov 2025 12:55 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Multibagger Stock : मल्टीबैगर रेलवे स्टॉक टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (Titagarh Rail Systems Ltd) के शेयरों में आज सोमवार को करीब 4 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में उछाल की वजह मुंबई मेट्रो से जुड़ा वर्क ऑर्डर है। पिछले दिनों खबर आई थी कंपनी को मुंबई मेट्रोपोलिटन रिजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से मेट्रो कोच और एसोसिएट सिस्टम्स का वर्क ऑर्ड मिला है। इस वर्क ऑर्डर की कुल वैल्यू 2481 करोड़ रुपये है।

टीटागढ़ रेल सिस्टम्स का शेयर बीएसई में 895.65 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव करीब 4 प्रतिशत की तेजी के साथ 919 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। कंपनी के शेयर 900 रुपये के आस-पास दिन में 12 बजे ट्रेड कर रहे थे।

क्या है वर्क ऑर्डर डीटेल्स

कंपनी को 132 मेट्रो कोच की डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई का काम मिला है। इसके साथ ही इस वर्क ऑर्डर के तहत कंपनी को 24.90 किलोमीटर के ट्रैक की सिगनलिंग और 16 स्टेशन के टेलीकॉम सिस्टम्स का काम भी करना है। कंपनी को 5 साल के मेंटनेंस का काम भी देखना है।

5 साल में दिया मोटा रिटर्न

भले ही पोजीशनल निवेशकों का पैसा एक साल में 26.20 प्रतिशत टूट चुका है। लेकिन इसके बाद भी लॉन्ग रन में कंपनी ने निवेशकों को निराश नहीं किया है। 3 साल में टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के शेयरों का भाव 464 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 5 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 2151 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

जून तिमाही में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना था?

इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 54 प्रतिशत की गिरावट के बाद 30.86 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 67.01 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशन्स से) 679.30 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इस रेलवे कंपनी का रेवन्यू 903.05 करोड़ रुपये रहा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

