बाजार की गिरावट में भी क्यों 3% से अधिक चढ़ा यह रेलवे स्टॉक, तेजी के पीछे की क्या है कहानी?

Titagarh Rail Systems shares: दिग्गज रेलवे कंपनी टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के शेयरों की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में यह उछाल एक नए ऑर्डर मिलने के बाद देखने को मिली है। कंपनी को 467 करोड़ रुपये का काम मिला है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस कंपनी के विषय में ...

टीटागढ़ रेल सिस्टम्स ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा है कि उन्हें 467.25 करोड़ रुपये का काम मिला है। यह काम कंपनी को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स से मिला है। कंपनी को मिला वर्क ऑर्डर 28 महीने में पूरा करके देना है।

3% चढ़ा स्टॉक बीएसई में टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के शेयरों का भाव 869.90 रुपये के लेवल पर ओपन हुआ था। कंपनी के शेयरों का भाव 3.4 प्रतिशत की तेजी के साथ 884.90 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था। हालांकि, इसके बाद कंपनी के शेयरों में नरमी देखने को मिली है। जिसके बाद स्टॉक 843.35 रुपये के लेवल तक आ गया।

पिछले एक साल से संघर्ष कर रहा है स्टॉक अन्य रेलवे स्टॉक की तरह यह स्टॉक भी बीते एक साल से संघर्ष कर रहा है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 39.84 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, बीते एक हफ्ते में कंपनी के शेयरों का भाव 5.20 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 1509 रुपये और 52 वीक लो लेवल 655.30 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 11,478.92 करोड़ रुपये का है।

भले ही यह स्टॉक पिछले एक साल से संघर्ष कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी दो साल में कंपनी के शेयरों का भाव 22 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 1639.49 प्रतिशत बढ़ा है।

डिविडेंड देती आ रही है कंपनी टीटागढ़ रेल सिस्टम के शेयर 20 अगस्त 2024 को एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। कंपनी ने एक शेयर पर निवेशकों को 0.80 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले कंपनी ने 2023 में निवेशकों को डिविडेंड दिया था।