मुख्य बातें

शेयर बाजार में शुक्रवार 20 नवंबर को फिल्म प्रोडक्शन कंपनी टिप्स फिल्म्स (Tips Films) के शेयरों में जबरदस्त हलचल देखने को मिली। कंपनी के शेयर शुरुआती कारोबार में ही 20% उछलकर अपर सर्किट पर पहुंच गए। इस तेजी के पीछे कंपनी को शेयर बाजार से हटाने यानी वॉलेंट्री डीलिस्टिंग (Voluntary Delisting) की योजना है। कंपनी के प्रमोटर्स अब पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास मौजूद बाकी हिस्सेदारी खरीदकर कंपनी को प्राइवेट बनाना चाहते हैं। इस खबर के बाद निवेशकों की नजर टिप्स फिल्म्स (Tips Films) के शेयर पर टिक गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कंपनी शेयर बाजार से डीलिस्ट होती है, तो मौजूदा शेयरधारकों का क्या होगा? क्या उन्हें अपने शेयर बेचने के लिए अच्छा भाव मिलेगा और इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें कितना पैसा मिल सकता है? आइए समझते हैं।

टिप्स फिल्म्स के शेयर में 20% की तेजी

टिप्स फिल्म्स (Tips Films) का शेयर शुक्रवार को BSE पर ₹394.80 के पिछले बंद भाव के मुकाबले तेजी के साथ कारोबार करने लगा। कुछ ही देर में इसमें 20% की तेजी आई और शेयर ₹434.70 के अपर सर्किट पर पहुंच गया। सुबह करीब 10 बजे शेयर लगभग ₹430 पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद भाव से 18.70% अधिक था।

दरअसल, कंपनी ने गुरुवार को बाजार बंद होने के आसपास एक रेगुलेटरी फाइलिंग के जरिए वॉलेंट्री डीलिस्टिंग (Voluntary Delisting) का प्रस्ताव सामने रखा था। इसके बाद से ही शेयर में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ गई।

प्रमोटर्स खरीदेंगे पब्लिक के पास मौजूद 25.02% शेयर

टिप्स फिल्म्स (Tips Films) के प्रमोटर्स कुमार एस. तौरानी और रमेश एस. तौरानी ने कंपनी को शेयर बाजार से डीलिस्ट करने की इच्छा जताई है। इस योजना के तहत प्रमोटर्स और उनके समूह से जुड़ी संस्थाएं आम निवेशकों के पास मौजूद सभी शेयर खरीदना चाहती हैं। कंपनी के मुताबिक, इस प्रस्ताव में कुल 10,81,770 इक्विटी शेयर शामिल हैं। हर शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है। ये शेयर कंपनी की कुल चुकता इक्विटी पूंजी का 25.02% हिस्सा हैं।

सितंबर 2026 तिमाही के अंत तक कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 74.98% थी। कुमार और रमेश तौरानी की संयुक्त हिस्सेदारी करीब 40.5% है। बाकी हिस्सेदारी प्रमोटर ग्रुप के अन्य सदस्यों और उनसे जुड़ी संस्थाओं के पास है। अगर डीलिस्टिंग की प्रक्रिया सफल रहती है तो Tips Films के शेयर BSE और NSE पर ट्रेड नहीं होंगे।

डीलिस्टिंग क्या होती है और निवेशकों पर क्या असर?

जब किसी कंपनी के शेयरों को स्थायी रूप से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाता है, तो इसे डीलिस्टिंग कहा जाता है। इसके बाद आम निवेशक उस कंपनी के शेयरों को BSE या NSE जैसे एक्सचेंज पर सामान्य तरीके से खरीद और बेच नहीं सकते। वॉलेंट्री डीलिस्टिंग (Voluntary Delisting) में कंपनी के प्रमोटर्स या अधिग्रहणकर्ता पब्लिक शेयरहोल्डर्स से उनके शेयर खरीदने का प्रस्ताव रखते हैं। इसके लिए SEBI के नियमों के अनुसार कीमत और पूरी प्रक्रिया तय की जाती है।

टिप्स फिल्म्स (Tips Films) के मामले में प्रमोटर्स पब्लिक के पास मौजूद 25.02% हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं। इसका मतलब है कि मौजूदा छोटे निवेशकों को अपने शेयर बेचने का मौका मिल सकता है। हालांकि, उन्हें मिलने वाली वास्तविक कीमत अभी तय नहीं हुई है।

कंपनी ने क्यों लिया डीलिस्टिंग का फैसला?

टिप्स फिल्म्स (Tips Films) ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में डीलिस्टिंग के पीछे कई वजहें बताई हैं।

1- कारोबार पर पूरा कंट्रोल:- प्रमोटर्स कंपनी की पूरी हिस्सेदारी अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं। इससे उन्हें बिजनेस से जुड़े फैसले लेने में अधिक स्वतंत्रता मिल सकती है।

2- नए निवेश और अधिग्रहण की योजना:- कंपनी के मुताबिक, डीलिस्टिंग के बाद कारोबारी विस्तार, अधिग्रहण और नए निवेश से जुड़े फैसले लेना आसान हो सकता है। प्रमोटर ग्रुप से वित्तीय सहयोग लेने और नए फंडिंग विकल्प तलाशने की भी अधिक गुंजाइश होगी।

3- लिस्टिंग का खर्च कम करना:- शेयर बाजार में लिस्टेड रहने के साथ कई तरह के रेगुलेटरी नियमों और अनुपालन की जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं। कंपनी का कहना है कि डीलिस्टिंग से इन खर्चों में कमी आएगी और मैनेजमेंट अपना अधिक समय कारोबार पर लगा सकेगा।

4- निवेशकों को शेयर बेचने का मौका:- कंपनी के मुताबिक, इस प्रस्ताव से पब्लिक शेयरहोल्डर्स को अपने निवेश से बाहर निकलने और अपने शेयरों की कीमत हासिल करने का अवसर मिलेगा।

अभी कितना मिलेगा शेयर का भाव?

टिप्स फिल्म्स (Tips Films) के निवेशकों के लिए सबसे अहम सवाल डीलिस्टिंग की कीमत है। फिलहाल कंपनी ने न तो फ्लोर प्राइस (Floor Price) का खुलासा किया है और न ही फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस (Fixed Delisting Price) बताया है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि दोनों कीमतों की जानकारी SEBI के निर्धारित नियमों के अनुसार अलग से दी जाएगी। यहां निवेशकों को समझना जरूरी है कि अभी शेयर का ₹434.70 तक पहुंचना डीलिस्टिंग की अंतिम कीमत तय होने का संकेत नहीं है। अंतिम कीमत और शेयर खरीदने की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी आने वाले विस्तृत सार्वजनिक ऐलान और ऑफर डॉक्यूमेंट में मिलेगी।

डीलिस्टिंग के लिए किन मंजूरियों की जरूरत?

टिप्स फिल्म्स (Tips Films) का डीलिस्टिंग प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है। इसे पूरा करने के लिए कई जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी।

सबसे पहले नियमों के मुताबिक Peer Reviewed Company Secretary से जरूरी Due Diligence पूरी करानी होगी।

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डीलिस्टिंग प्रस्ताव की मंजूरी देनी होगी।

इसके बाद शेयरधारकों से Special Resolution के जरिए मंजूरी लेनी होगी।

इस वोटिंग में डीलिस्टिंग के पक्ष में मतदान करने वाले पब्लिक शेयरधारकों के वोट, विरोध में पड़े वोटों से कम से कम दोगुने होने चाहिए।

BSE, NSE और जरूरत के मुताबिक अन्य नियामक संस्थाओं से मंजूरी लेनी होगी।

इसके अलावा, SEBI के नियमों के तहत निर्धारित शेयर टेंडरिंग की शर्त भी पूरी करनी होगी। इन सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही कंपनी की डीलिस्टिंग संभव हो सकेगी।

टिप्स फिल्म्स शेयर का रिटर्न कैसा रहा है?

डीलिस्टिंग की खबर से पहले भी Tips Films के शेयर में हलचल देखने को मिली थी। गुरुवार को कारोबार के आखिरी हिस्से में शेयर में तेज उतार-चढ़ाव हुआ था और यह 7.2% गिरकर ₹392 पर बंद हुआ था। हालांकि, शुक्रवार को डीलिस्टिंग प्रस्ताव की खबर के बाद शेयर में जोरदार तेजी आई। अगर लंबी अवधि के रिटर्न पर नजर डालें तो शेयर ने इस साल अब तक करीब 1% का रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले तीन महीनों में इसमें 20.69%, छह महीनों में 14.35% और एक साल में 8.43% की बढ़त दर्ज की गई है।

निवेशकों के लिए क्या है सबसे जरूरी बात?

टिप्स फिल्म्स (Tips Films) की डीलिस्टिंग की योजना मौजूदा पब्लिक शेयरहोल्डर्स के लिए अहम है, क्योंकि इससे उन्हें अपनी हिस्सेदारी बेचने का मौका मिल सकता है। लेकिन अभी डीलिस्टिंग की अंतिम कीमत, ऑफर की पूरी प्रक्रिया और सभी जरूरी मंजूरियों का इंतजार करना होगा।

आज का शेयर परफॉर्मेंस



आज शुक्रवार (20 नवंबर 2026) को खबर लिखे जाने तक (12:28pm पर) Tips Films Ltd के शेयर NSE पर 7.55% तेजी के साथ 406.85 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।

निवेशकों को केवल शेयर में आए अपर सर्किट या संभावित डीलिस्टिंग प्राइस के अनुमान के आधार पर फैसला नहीं लेना चाहिए। कंपनी की ओर से Floor Price और Fixed Delisting Price का ऐलान होने के बाद ही तस्वीर ज्यादा साफ होगी।