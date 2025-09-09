Time Technoplast Ltd will give one share bonus on every share record date before 15 sept 1 पर 1 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट घोषित, तारीख 20 सितंबर से पहले, Business Hindi News - Hindustan
Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 09:45 PM
1 पर 1 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट घोषित, तारीख 20 सितंबर से पहले

Bonus Share: 5 साल में 1120 प्रतिशत का रिटर्न देने वाली कंपनी टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड ने बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर दे रही है। एक शेयर पर एक शेयर कंपनी बोनस दे रही है। बता दें, मंगलवार को बाजार बंद होने के समय पर टाइम टेक्नोप्लास्ट के शेयर 0.29 प्रतिशत की गिरावट के बाद 475.50 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

कब है रिकॉर्ड डेट?

1 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर एक शेयर कंपनी बोनस दे रही है। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 15 सितंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिन निवेशकों के पास इस दिन कंपनी के शेयर रहेंगे उन्हें बोनस शेयर का लाभ मिलेगा।

2008 से डिविडेंड दे रही है कंपनी

पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर देने जा रही है यह कंपनी 2008 से निवेशकों को डिविडेंड देती आ रही है। 2008 में कंपनी ने एक शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड दिया था। आखिरी बार कंपनी के शेयर 4 सितंबर 2025 को एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया था।

शेयर बाजार में पिछला एक साल कैसा रहा?

बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 20 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 18 प्रतिशत चढ़ा है। कंपनी का 52 वीक हाई 513.35 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 306.75 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 10,790.48 करोड़ रुपये का है।

2 साल में टाइम टेक्नोप्लास्ट के शेयरों की कीमतों में 230 प्रतिशत की तेजी आई है। 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 1120 प्रतिशत चढ़ा है। बता दें, कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 51.62 प्रतिशत है। वहीं, जून 2025 तक पब्लिक के पास 48.38 प्रतिशत हिस्सा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर ले

