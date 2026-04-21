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एप्पल के नए सीईओ का ऐलान, टीम कुक की जगह 1 सितंबर से अब ये लेंगे

Apr 21, 2026 07:54 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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टिम कुक एप्पल के सीईओ नहीं रहेंगे। अगले CEO  जॉन टर्नस होंगे। 50 साल के जॉन टर्नस सितंबर से CEO का पदभार संभालेंगे और कंपनी के बोर्ड में शामिल होंगे।

एप्पल के नए सीईओ का ऐलान, टीम कुक की जगह 1 सितंबर से अब ये लेंगे

एप्पल ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कंपनी के अगले CEO के रूप में जॉन टर्नस की नियुक्ति की गई है। 50 साल के जॉन टर्नस इसी दिन से CEO का पदभार संभालेंगे और कंपनी के बोर्ड में शामिल होंगे। यह नेतृत्व परिवर्तन ऐसे समय में हो रहा है, जब कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हो रहे इंडस्ट्रीज के बदलावों से जूझ रही है। टिम कुक 1 सितंबर को CEO पद से हट जाएंगे और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। वह 2011 से एप्पल का नेतृत्व कर रहे थे।

जब कुक CEO पद छोड़ेंगे, तो वे 15 साल के रिकॉर्ड समय तक इस पद पर रहने वाले बन जाएंगे। पिछले वित्तीय वर्ष में सालाना बिक्री लगभग चार गुना बढ़कर $416 बिलियन हो गई।

कौन हैं एप्पल के नए सीईओ

जॉन टर्नस एप्पल के साथ 2001 से जुड़े हुए हैं और इन 25 वर्षों में उन्होंने कंपनी के प्रोडक्ट डिजाइन विभाग में हार्डवेयर इंजीनियरिंग से जुड़ी कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं।

जॉन टर्नस की शिक्षा और करियर

एप्पल में शामिल होने से पहले, टर्नस ने वर्चुअल रिसर्च सिस्टम में काम किया था। उन्होंने पेनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है।साल 2013 में वे हार्डवेयर इंजीनियरिंग के वाइस प्रेसिडेंट बने। 2021 में उन्हें एग्जीक्यूटिव टीम में शामिल किया गया।

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उन्होंने आईफोन, iPad, मैक, एप्पल वॉच और एयरपॉड्स जैसे एप्पल के गैजेट्स के डेवलपमेंट की निगरानी की है। हाल ही में, टर्नस ने iPhone Air को पेश किया, जो कंपनी के प्रमुख स्मार्टफोन iPhone का सबसे बड़ा और बेहतरीन नया डिजाइन है। उन्हें Mac की सेल काे फिर से रिवाइव करने का श्रेय भी दिया जाता है।

टर्नस के बारे में क्या है राय

यह घोषणा कंपनी की 50वीं वर्षगांठ समारोह के कुछ ही सप्ताह बाद आई है। एप्पल के एक लंबे समय से कार्यरत कार्यकारी ने कहा, "ऐसा लग रहा था कि यह जश्न टिम को अलविदा कहने का भी मौका था।" उन्होंने कहा कि टर्नस शैली में 'टिम जूनियर' हैं और वे संभवतः "उसी तरह कंपनी चलाते रहेंगे जैसे टिम ने चलाई।"

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उन्होंने कहा , " टर्नस स्टीव जॉब्स जैसे शोमैन नहीं हैं, न ही वे मार्केटिंग के धुरंधर हैं, लेकिन वे एक 'प्रोडक्ट गॉय' हैं, जो राजनीतिक रूप से भी सजग हैं। कुक की तरह ही टर्नस भी शायद वह व्यक्ति नहीं हैं जो सब कुछ दांव पर लगा दे।" यह अधिकारी कुक और टर्नस दोनों के अधीन काम किया है।

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टिम कुक ने टर्नस को लेकर क्या कहा

ब्लूमबर्ग के मुताबिक टिम कुक ने बयान में कहा, "जॉन टर्नस के पास एक इंजीनियर का दिमाग, एक इनोवेटर की आत्मा और ईमानदारी व सम्मान के साथ नेतृत्व करने का दिल है। वे एक दूरदर्शी हैं, जिनका एप्पल में 25 सालों में योगदान गिनती से परे है और वे निस्संदेह Apple को भविष्य में ले जाने के लिए सही व्यक्ति हैं।"

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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