1 साल में किया पैसा डबल, तिमाही नतीजों से निवेशक हुए गदगद, आज शेयरों की मची है लूट

Tilaknagar Industries shares: मजबूत तिमाही नतीजों के सामने आने का बाद तिलकनगर इंडस्ट्रीज के शेयरों में आज 8 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 8.45 प्रतिशत की तेजी के बाद 511.65 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। शराब बनाने वाली इस कंपनी ने एक्सचेंज को दी जाकारी में बताया है कि सालाना आधार पर नेट प्रॉफिट 121.25 प्रतिशत बढ़ा है। जून क्वार्टर के दौरान तिलकनगर इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट 88.50 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी पीरियड में कंपनी का प्रॉफिट 40 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, बीएसई में यह स्टॉक मंगलवार की सुबह 505.10 रुपये के लेवल पर ओपन हुआ था।

रेवन्यू की बात करें तो सालाना आधार पर यह 30.70 प्रतिशत बढ़ा है। पहली तिमाही में कंपनी का कुल रेवन्यू 409 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 313 करोड़ रुपये रहा था। EBITDA इस कंपनी का सालाना आधार पर 89 प्रतिशत बढ़ा है। जून तिमाही में यह 94.50 करोड़ रुपये रहा है।

25 करोड़ र सब्सिडियरी को दिया तिलकनगर इंडस्ट्रीज ने दी जानकारी में बताया है कि बोर्ड ने सब्सिडयरी कंपनी को 25 करोड़ रुपये दिए हैं। प्राग डिस्टलरी को अपनी बॉटलिंग की क्षमता को बढ़ाने के लिए यह पैसा दिया गया है। मौजूदा समय में प्राग की क्षमता 6 लाख बाटलों की है। जोकि सालाना आधार पर 36 लाख करने की तैयारी है।

शेयर बाजार में ओवरआल कैसा रहा प्रदर्शन? बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 96 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 104 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का 52 वीक हाई 524 रुपये और 52 वीक लो लेवल 205 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 9613 करोड़ रुपये का है।