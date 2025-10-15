2 फ्री शेयर बांटने का ऐलान, 80% बढ़ा कंपनी का मुनाफा, रॉकेट बना यह स्मॉलकैप शेयर
संक्षेप: थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज के शेयर 15% से अधिक के उछाल के साथ 1470 रुपये पर जा पहुंचे हैं। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज ने 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया है। कंपनी अपने निवेशकों को 2 बोनस शेयर देगी। कंपनी का मुनाफा 80% बढ़ा है।
थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज के शेयर बुधवार को 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में 15 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 1470 रुपये पर जा पहुंचे हैं। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के शानदार नतीजों के बाद कंपनी के शेयरों में यह तेजी आई है। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने का भी ऐलान किया है। कंपनी 2:1 के अनुपात में निवेशकों को बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटेगी। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज ने अभी बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है।
80% बढ़ा है कंपनी का मुनाफा
थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 48 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले कंपनी का मुनाफा 80 पर्सेंट बढ़ा है। पिछले वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज को 27 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 22 पर्सेंट से ज्यादा बढ़कर 216.53 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज का रेवेन्यू 177.36 करोड़ रुपये था। कंपनी का कंसॉलिडेटेड इबिट्डा सालाना आधार पर 48 पर्सेंट बढ़ा है। वहीं, इबिट्डा मार्जिन 33 पर्सेंट रहा है।
कंपनी ने किया अंतरिम डिविडेंड का ऐलान
थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज (Thyrocare Technologies) के बोर्ड ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए हर शेयर पर 7 रुपये का अंतरिम डिविडेंड अप्रूवल किया है। कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट शुक्रवार 24 अक्टूबर 2025 फिक्स की है। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज के शेयरों में पिछले एक साल में 65 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। वहीं, इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 45 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज के शेयर 85 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।