कंपनी के एक फैसले से 67% टूट गया यह शेयर, फिर भी बेफिक्र निवेशक, समझें वजह

कंपनी के एक फैसले से 67% टूट गया यह शेयर, फिर भी बेफिक्र निवेशक, समझें वजह

संक्षेप:

Thyrocare Technologies share: यूं समझ लीजिए कि शेयर का मूल्य बोनस के हिसाब से स्वतः एडजस्ट हो जाता है और कीमत आनुपातिक रूप से गिरती दिखाई देती है। इसका कंपनी के बिजनेस, कामकाज, आय या भविष्य पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता।

Fri, 28 Nov 2025 01:48 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Thyrocare Technologies share: थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज के शेयरों में शुक्रवार सुबह भारी गिरावट देखने को मिली। शेयर अपने पिछले बंद भाव ₹1473.90 से लुढ़ककर ₹481 तक पहुंच गया। पहली नजर में करीब 67% की गिरावट निवेशकों को हैरान करती है लेकिन यह सच नहीं है। दरअसल, यह गिरावट केवल शेयर के एक्स-बोनस होने की वजह से आई है, जो बाजार में एक सामान्य प्रक्रिया है। बता दें कि कंपनी का यह पहला बोनस इश्यू है, जिसका मुख्य उद्देश्य शेयरों की लिक्विडिटी को बढ़ाना और खुदरा निवेशकों को जोड़ना है।

क्या है डिटेल

दरअसल, कंपनी ने हाल ही में 2:1 के बोनस इश्यू की घोषणा की थी। इसका मतलब है कि हर 1 शेयर पर निवेशकों को 2 बोनस शेयर मिलेंगे। इससे बाजार में उपलब्ध शेयरों की संख्या तीन गुना हो गई है। कंपनी ने बोनस शेयर पाने के लिए रिकॉर्ड डेट 28 नवंबर 2025 तय की थी। शेयर एक्स-बोनस उसी दिन ट्रेड हुआ, जिसके कारण इसकी कीमत में भारी गिरावट दिखी। स्टॉक एक्सचेंज के नियमों के अनुसार, एक्स-बोनस होने पर शेयर की कीमत स्प्लिट या बोनस रेशियो के अनुसार घट जाती है। यूं समझ लीजिए कि शेयर का मूल्य बोनस के हिसाब से स्वतः एडजस्ट हो जाता है और कीमत आनुपातिक रूप से गिरती दिखाई देती है। इसका कंपनी के बिजनेस, कामकाज, आय या भविष्य पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता। इन बोनस शेयरों के आवंटन की अनुमानित तिथि सोमवार, 1 दिसंबर निर्धारित की गई है और इनके मंगलवार, 2 दिसंबर से व्यापार के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है। कंपनी ने अपनी फाइलिंग में स्पष्ट किया है कि बोनस शेयर सभी मामलों में मौजूदा इक्विटी शेयरों के समान होंगे।

कंपनी के बारे में

यह देश की प्रमुख डायग्नोस्टिक कंपनियों में से एक है, जो सस्ती और भरोसेमंद जांच सेवाएं देती हैं। इसलिए शेयर कीमत में आई यह गिरावट पूरी तरह तकनीकी है और कंपनी की बुनियादी मजबूती पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वर्तमान में यह शेयर 490 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

