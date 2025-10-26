Hindustan Hindi News
1 पर 2 शेयर फ्री दे रही कंपनी, ‘मालिक’ ने रिकॉर्ड डेट से पहले बेच दिया 10% हिस्सा

संक्षेप: Bonus Share: बोनस शेयर देने जा रही कंपनी Thyrocare Technologies के एक प्रमोटर Docon Technologies ने शेयरों को बेचा है। प्रमोटर ने 10 प्रतिशत हिस्से को ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के लिए बेच दिया है।

Sun, 26 Oct 2025 04:01 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Bonus Share: बोनस शेयर देने जा रही कंपनी Thyrocare Technologies के एक प्रमोटर Docon Technologies ने शेयरों को बेचा है। प्रमोटर ने 10 प्रतिशत हिस्से को ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के लिए बेच दिया है। एनएसई के बल्क डील के डाटा के अनुसार Docon Technologies ने 53.52 लाख शेयर जोकि कंपनी के 10.06 प्रतिशत हिस्से के बराबर हैं। उन्हें बेच दिया है। यह शेयर 1252.03 करोड़ रुपये के औसतन कीमत पर 667.69 करोड़ रुपये में बेचा है। बता दें, इस बिक्री के बाद अब कंपनी में Docon Technologies की हिस्सेदारी 71.06 प्रतिशत से घटकर 61 प्रतिशत के स्तर पर आ गई है।

बोनस शेयर दे रही है कंपनी

Thyrocare Technologies ने निवेशकों को बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि 1 शेयर पर 2 शेयर योग्य निवेशकों को बोनस दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है।

एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर चुकी है कंपनी

अभी दो दिन पहले यानी 24 अक्टूबर को कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी एक शेयर पर 7 रुपये क डिविडेंड दिया था।

शेयर बाजार में कैसा प्रदर्शन?

शुक्रवार को कंपनी के शेयर बीएसई में करीब 1 प्रतिशत की तेजी के साथ 1265.40 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। 6 महीने में इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में करीब 50 प्रतिशत की तेजी आ चुकी है। वहीं, एक साल में Thyrocare Technologies ने पोजीशनल निवेशकों को 38 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। कंपनी का 52 वीक हाई 1470 रुपये और 52 वीक लो लेवल 658 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 6705.92 करोड़ रुपये का है।

2 साल में Thyrocare Technologies के शेयरों की कीमतों में 134 प्रतिशत की तेजी आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

