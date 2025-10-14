Hindustan Hindi News
1 पर 2 शेयर बोनस दे रही है कंपनी , मिलेंगे 7 रुपये डिविडेंड भी, आपका है दांव?

Bonus Share: हेल्थकेयर सर्विस प्रवाइड करने वाली कंपनी Thyrocare Technologies Ltd ने पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी ने आज तिमाही नतीजों के साथ-साथ डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी तय कर दिया है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 05:33 PM
Bonus Share: हेल्थकेयर सर्विस प्रवाइड करने वाली कंपनी Thyrocare Technologies Ltd ने पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी ने आज तिमाही नतीजों के साथ-साथ डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी तय कर दिया है। बता दें, मंगलवार को यह स्टॉक बीएसई में 0.12 प्रतिशत की तेजी के साथ 1264.60 रुपये के लेवल पर बंद हुआ है।

कितना डिविडेंड दे रही है कंपनी?

एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 7 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 24 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार को रिकॉर्ड डेट तय किया है। बता दें, जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में इस दिन रहेगा उन्हें हर एक शेयर पर 70 प्रतिशत का लाभ मिलेगा।

1 पर मिलेंगे 2 शेयर फ्री

Thyrocare Technologies Ltd ने बताया है कि एक शेयर पर निवेशकों को 2 शेयर बोनस के तौर पर बांटा जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने भी रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है।

कंपनी का तिमाही नतीजा कैसा रहा?

Thyrocare का रेवन्यू सितंबर तिमाही के दौरान 216.50 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 22 प्रतिशत अधिक है। कंपनी का EBITDA जुलाई से सितंबर के दौरान 47.50 प्रतिशत बढ़ा है। इस बार दूसरे क्वार्टर में यह 71.30 करोड़ रुपये रहा था।

शेयर बाजार में कैसा प्रदर्शन?

बीते 6 महीने के दौरान Thyrocare के शेयरों की कीमतों में 79 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 54 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है। कंपनी का 52 वीक हाई 1434.30 रुपये और 52 वीक लो लेवल 658 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 6701 करोड़ रुपये का है। बता दें, 2 साल में इस बोनस शेयर देने जा रही कंपनी ने 121 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।

