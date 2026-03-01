Hindustan Hindi News
खुलने जा रहे हैं 3 नए कंपनियों के IPO, यहां चेक करें तारीख, कीमत और GMP

Mar 01, 2026 12:12 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
IPO News: इस हफ्ते 3 कंपनियों के आईपीओ खुलने जा रहे हैं। इनमें से एक कंपनी मेनबोर्ड सेगमेंट की हैं। और दो कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं। आइए प्राइस बैंड सहित अन्य सभी डीटेल्स जानते हैं।

1-SEDEMAC Mechatronics IPO

कंपनी के आईपीओ का साइज 1087.45 करोड़ रुपये है। कंपनी आईपीओ के जरिए 80 लाख शेयर जारी करेगी। यह शेयर पूरी तरह से ऑफर फार सेल पर आधारित है। आईपीओ 4 मार्च को खुल जाएगा। निवेशकों के पास 6 मार्च तक दांव लगाने का मौका रहेगा।

SEDEMAC Mechatronics IPO का प्राइस बैंड 1287 रुपये से 1352 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 11 शेयरों का एक लॉट बनाया गया है। जिसकी वजह से कम से कम 14872 रुपये का दांव लगाना होगा। बता दें, ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 12 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

2- Elfin Agro India IPO

यह एसएमई सेगमेंट की कंपनी है। कंपनी का आईपीओ 25.03 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए कंपनी 53 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। आईपीओ 5 मार्च 2026 को खुलेगा। निवेशकों के पास 9 मार्च तक दांव लगाने का मौका रहेगा।

कंपनी ने आईपीओ के लिए 47 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। इस आईपीओ का लॉट साइज 3000 शेयरों का है। रिटेल निवेशकों को कम से कम 2 लॉट पर एक साथ दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से मिनिमम इन्वेस्टमेंट 282000 रुपये है। बता दें, कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एसएमई में होगी।

इन्वेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

3- Srinibas Pradhan Constructions IPO

इस कंपनी के आईपीओ का साइज 20.32 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 17 लाख फ्रेश शेयर और 4 लाख शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी करेगी। आईपीओ 6 मार्च को खुल जाएगा। निवेशकों के पास 10 मार्च तक दांव लगाने का मौका आईपीओ पर रहेगा।

कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 91 रुपये से 98 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया है। आईपीओ का लॉट साइज 1200 शेयरों का बनाया गया है। रिटेल निवेशकों को कम से कम 2400 शेयरों पर एक साथ दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से कम से कम 235200 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा।

यह आईपीओ ग्रे मार्केट में जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

