Groww में बिक गए 11 करोड़ से ज्यादा शेयर, 3 निवेशकों की बड़ी डील
मुख्य बातें
- पीक एक्सवी पार्टनर्स, वाई कॉम्बिनेटर और गोल्डमैन सैक्स ने ग्रो में अपनी लगभग दो प्रतिशत हिस्सेदारी 2457 करोड़ रुपये में बेच दी है
- चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में ग्रो का मुनाफा सालाना आधार पर 54 प्रतिशत बढ़कर 725 करोड़ रुपये रहा है
Groww deal: डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्रो की मूल कंपनी बिलियनब्रेन्स गैरेज वेंचर्स में बड़ी डील हुई है। जानकारी के मुताबिक पीक एक्सवी पार्टनर्स, वाई कॉम्बिनेटर और गोल्डमैन सैक्स ने ग्रो में अपनी लगभग दो प्रतिशत हिस्सेदारी 2457 करोड़ रुपये में बेच दी है। आंकड़ों के अनुसार तीनों निवेशकों ने ग्रो में कुल 1.84 प्रतिशत हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करने वाले 11.52 करोड़ से अधिक शेयर बेचे।
डील की डिटेल
अमेरिका स्थित पीक एक्सवी पार्टनर्स ने अपनी इकाई पीक एक्सवी पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट्स सिक्स-1 के माध्यम से छह करोड़ से अधिक शेयर बेचे, और गोल्डमैन सैक्स ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर ग्रो के 4,380 शेयरों का सौदा किया। इसके अलावा वाई कॉम्बिनेटर ने अपनी इकाई वाईसी होल्डिंग्स टू, एलएलसी के माध्यम से बीएसई पर 5.50 करोड़ शेयर बेचे। इन शेयरों की बिक्री 211.09 रुपये से 215.20 रुपये प्रति शेयर के मूल्य दायरे में की गई, जिससे सौदे का कुल मूल्य 2,456.87 करोड़ रुपये रहा।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में ग्रो का मुनाफा सालाना आधार पर 54 प्रतिशत बढ़कर 725 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी का वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी (जुलाई-सितंबर) तिमाही में मुनाफा 471.34 करोड़ रुपये रहा था।
वित्त वर्ष 2026-27 की जुलाई-सितंबर तिमाही में उसकी कुल आय 44 प्रतिशत बढ़कर 1,540.54 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 1,071 करोड़ रुपये थी। जुलाई-सितंबर के अंत में कंपनी की संपत्ति कारोबार की प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां (एयूएम) 10,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गईं। पिछली तिमाही के मुकाबले ग्रो के एबिटा में 1% उछाल आया है और यह बढ़कर 960 करोड़ रुपये से 968 करोड़ रुपये हो गया। इसी अवधि में मार्जिन 60 बेसिस पॉइंट सुधरकर, पिछली तिमाही के 63.9% से 64.5% हो गया। इस तिमाही के दौरान, प्राइमरी मार्केट की गतिविधियों की बदौलत ग्रो ने 11 लाख नए ट्रांजैक्टिंग यूजर्स (NTUs) जोड़े। इस प्लेटफॉर्म के जरिए लगभग 42 लाख यूजर्स ने इक्विटी IPO के लिए आवेदन किया, जिससे कुल अलॉटमेंट में इसकी हिस्सेदारी 22% रही।
शेयर का परफॉर्मेंस
ग्रो के शेयर की बात करें तो 215 रुपये का है। बीते शुक्रवर को इस शेयर में गिरावट आई और यह 3.87% टूट गया। यह अहम है कि शुक्रवार को बाजार में तगड़ा उछाल था। हालांकि, पिछले एक हफ्ते में स्टॉक में 9.94% की बढ़त आई है। पिछले एक महीने में, स्टॉक 9.68% ऊपर गया है और मौजूदा कैलेंडर वर्ष में अब तक इसमें लगभग 36.44% की तेजी आई है। अप्रैल 2026 में शेयर 227 रुपये तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। शेयर के 52 हफ्ते का लो 112.02 रुपये है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें