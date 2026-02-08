Hindustan Hindi News
three companies IPO going to open this week check price band and GMP here
इस हफ्ते खुल रहे हैं 3 कंपनियों के IPO, एक का GMP 28 रुपये, यहां चेक करें डीटेल्स

इस हफ्ते खुल रहे हैं 3 कंपनियों के IPO, एक का GMP 28 रुपये, यहां चेक करें डीटेल्स

संक्षेप:

IPO News: शेयर बाजार में इस हफ्ते तीन कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। इन तीन कंपनियों में दो कंपनियां मेनबोर्ड सेगमेंट की हैं। वहीं, एक कंपनी एसएमई सेगमेंट की है। आइए जानते हैं कि कौन सी कंपनी का आईपीओ किस दिन ओपन हो रहा है।

Feb 08, 2026 08:09 am IST Tarun Pratap Singh
IPO News: शेयर बाजार में इस हफ्ते तीन कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। इन तीन कंपनियों में दो कंपनियां मेनबोर्ड सेगमेंट की हैं। वहीं, एक कंपनी एसएमई सेगमेंट की है। आइए जानते हैं कि कौन सी कंपनी का आईपीओ किस दिन ओपन हो रहा है।

1-Aye Finance IPO

इस कंपनी के आईपीओ का साइज 1010 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 5.50 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए 2.33 करोड़ शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 2.33 करोड़ शेयर जारी करेगी। बता दें, आईपीओ पर दांव लगाने के लिए 9 फरवरी से 11 फरवरी तक मौका रहेगा।

इस आईपीओ का प्राइस बैंड 122 रुपये से 129 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 116 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से कम से कम 14964 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा। बता दें, ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

2- Fractal Analytics IPO

इस कंपनी के आईपीओ का साइज 2833.90 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 1.14 करोड़ फ्रेश शेयर और 2.01 करोड़ शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी करेगी। आईपीओ 9 फरवरी को खुल जाएगा। निवेशकों के पास 11 फरवरी तक दांव लगाने का मौका रहेगा।

इस आईपीओ का प्राइस बैंड 857 रुपये से 900 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया है। कंपनी ने 16 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से कम के कम 14400 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा।

कंपनी ग्रे मार्केट में 29 रुपये के प्रीमियम पर आज ट्रेड कर रही है।

3- Marushika Technology IPO

यह एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है। कंपनी का आईपीओ 12 फरवरी से 17 फरवरी तक खुला रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 111 रुपये से 117 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। इसका लॉट साइज 1200 शेयरों का बनाया गया है। रिटेल निवेशकों को कम से कम 2400 शेयरों पर दांव लगाना होगा।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
