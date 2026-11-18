मुख्य बातें

Silver Outlook: इसी साल जनवरी में ठंड जब गुलाबी हो रही थी चांदी का तापमान बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। दाम सुनकर लोगों के पसीने छूट रहे थे। 29 जनवरी आते-आते एमसीएक्स पर चांदी 4.20 लाख रुपये प्रति किलो को भी पार कर गई। एक बार फिर अभी ठंड गुलाबी है, लेकिन चांदी लाल है। इसके भाव लगातार गिर रहे हैं। चांदी में पैसा लगाकर इन्वेस्टर पछता रहे हैं। हालत यह हैं कि अब यह 1.65 लाख रुपये से भी नीचे आ गई है। वह भी करीब 10 महीने में ही।

आज समझेंगे कि चांदी के भाव में इतनी गिरावट किस वजह से आ रही है वह भी तब जब औद्योगिक डिमांड घटी नहीं है। सोलर और एआई चिप्स में इसका इस्तेमाल बढ़ ही रहा है। ऐसे में सवाल यह कि आखिर तब भाव गिर क्यों रहे हैं?

गौरतलब है कि एमसीएक्स पर चांदी अपने जनवरी 2026 के हाई लेवल 4.20 लाख रुपये प्रति किलो से टूटकर 163889 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। यानी अबतक इसमें 256159 रुपये की गिरावट दर्ज की जा चुकी है।

क्यों गिर रही चांदी चांदी की कीमतों पर फिलहाल दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, वहीं दूसरी ओर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका से कीमती धातुओं में बिकवाली बढ़ गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी 46-47 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रही है। यह सोने के मुकाबले भी ज्यादा दबाव में है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि डॉलर की मजबूती बनी रही तो चांदी में गिरावट और बढ़ सकती है।

45.70-45.80 डॉलर प्रति औंस का स्तर अहम सपोर्ट कोटक नियो के हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च अनिंद्य बनर्जी के मुताबिक, चांदी के लिए 45.70-45.80 डॉलर प्रति औंस का स्तर अहम सपोर्ट है। अगर कीमत इस स्तर से नीचे निर्णायक रूप से टूटती है तो चांदी 40 डॉलर प्रति औंस के स्तर तक फिसल सकती है। वहीं, 48 डॉलर के नीचे रहने तक चांदी में गिरावट का रुझान बना रहेगा।

डॉलर की मजबूती से बढ़ा दबाव अमेरिका में महंगाई से जुड़े आंकड़े उम्मीद से ज्यादा मजबूत आने के बाद डॉलर इंडेक्स 103.78 के स्तर तक पहुंच गया। यह करीब 19 महीने का हाई पर है। अक्टूबर में अमेरिकी इंपोर्ट प्राइसेज में 1.1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जबकि बाजार को 0.7 फीसदी वृद्धि की उम्मीद थी।

इसके अलावा अमेरिकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड 5 फीसदी से ऊपर बनी हुई है। फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के सख्त रुख से दिसंबर में ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की और बढ़ोतरी की आशंका मजबूत हुई है। इसका असर चांदी समेत दूसरी कीमती धातुओं पर पड़ रहा है। मजबूत डॉलर के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर में कीमत वाली चांदी अन्य मुद्राओं के निवेशकों के लिए महंगी हो जाती है।

एमसीएक्स पर 1.50 लाख तक गिरावट का खतरा घरेलू बाजार में भी चांदी की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट के साथ रुपये की मजबूती भी घरेलू कीमतों को नीचे खींच रही है। अनिंद्य बनर्जी के मुताबिक, एमसीएक्स पर चांदी के लिए 1.64 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पहला सपोर्ट है। इसके बाद 1.62 लाख रुपये का स्तर महत्वपूर्ण है। अगर चांदी इन दोनों स्तरों से नीचे फिसलती है तो कीमत 1.50 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक जा सकती है।

वहीं, तेजी की स्थिति में 1.78 लाख से 1.80 लाख रुपये प्रति किलोग्राम का दायरा बड़ी बाधा रहेगा। जब तक चांदी इस दायरे को पार नहीं करती, तब तक बाजार का रुख कमजोर बना रह सकता है।

निवेशकों को अभी सतर्क रहने की सलाह बनर्जी के मुताबिक, चांदी में तेजी के कुछ तकनीकी संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी कीमतों में मजबूती की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में इसे गिरावट खत्म होने का संकेत मानना जल्दबाजी होगी।

आगे चांदी की दिशा काफी हद तक अमेरिकी डॉलर और फेडरल रिजर्व के रुख पर निर्भर करेगी। फेड की अक्टूबर बैठक के मिनट्स से ब्याज दरों को लेकर तस्वीर और साफ हो सकती है। अगर दिसंबर में दरें बढ़ाने के संकेत मजबूत होते हैं तो डॉलर में तेजी बनी रह सकती है और चांदी पर दबाव जारी रह सकता है।

हालांकि, डॉलर में कमजोरी आने पर चांदी में तेज रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल निवेशकों के लिए गिरावट के बीच जल्दबाजी में खरीदारी करने के बजाय अहम सपोर्ट स्तरों पर नजर रखना ज्यादा जरूरी है।