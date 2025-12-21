Hindustan Hindi News
2025 के मालामाल करने वाले चार IPO, निवेशकों का पैसा किया डबल, आपका है किसी में निवेश?

संक्षेप:

IPO News: आईपीओ के लिहाज में 2025 का साल काफी शानदार रहा है। इस साल 100 से अधिक कंपनियों के आईपीओ आए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थकेयर, फाइनेंशियल और न्यू एज टेक स्पेस सेक्टर की कंपनियों के आईपीओ इस साल लॉन्च हुए हैं।

Dec 21, 2025 11:03 am ISTTarun Pratap Singh मिंट
IPO News: आईपीओ के लिहाज में 2025 का साल काफी शानदार रहा है। इस साल 100 से अधिक कंपनियों के आईपीओ आए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थकेयर, फाइनेंशियल और न्यू एज टेक स्पेस सेक्टर की कंपनियों के आईपीओ इस साल लॉन्च हुए हैं। मीशो, टाटा कैपिटल, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, एथर एनर्जी, अर्बन कंपनी, ग्रो, एनएसडीएल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और ब्लूस्टोन ज्वैलरी के आईपीओ सबसे अधिक पैसा जुटाने वाली कंपनियों में से एक हैं। इस समय कई कंपनियों के आईपीओ पाइपलाइन में भी हैं।

2025 में 106 कंपनियों के आईपीओ लॉन्च किए गए हैं। इन कंपनियों ने 1.8 लाख करोड़ रुपये प्राइमरी मार्केट से जुटाए हैं। आधे से अधिक कंपनियों के आईपीओ इस समय शेयर बाजार में लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। जोकि निवेशकों को नजरिए से चिंताजनक बात है।

2025 के मल्टीबैगर आईपीओ

इस साल 53 कंपनियों के आईपीओ ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। इसमें से महज 4 कंपनियों ने पोजीशनल निवेशकों को 100 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है। जिसमें से दो न्यू एज कंपनियां हैं। मीशो और एथर एनर्जी वही दो कंपनियां हैं। आइए जानते हैं इन चार कंपनियों के विषय में ...

1-Stallion India Fluorochemicals

कंपनी की शेयर बाजार में 40 प्रतिशत की बढ़त के साथ लिस्टिंग हुई थी। इस कंपनी का प्राइस बैंड 90 रुपये प्रति शेयर है। लिस्टिंग के दिन कंपनी का शेयर 126 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। शुक्रवार को कंपनी के शेयर 214.35 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। जोकि इश्यू प्राइस से अबतक 138 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। बता दें, यह आईपीओ जनवरी में खुला था।

2- आदित्य इंफोटेक (Aditya Infotech)

1300 करोड़ रुपये के साइज का आईपीओ जुलाई में ओपन हुआ था। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 675 रुपये प्रति शेयर था। लिस्टिंग के दिन आईपीओ 60 प्रतिशत की उछाल के साथ 1082.65 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। शुक्रवार को कंपनी के शेयर 1526.30 रुपये के लेवल पर था। जिसकी वजह से कंपनी पोजीशनल निवेशकों को 125 प्रतिशत का लाभ हुआ है।

3- मीशो

मल्टीबैगर स्टॉक मीशो ने अबतक 112 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 111 रुपये प्रति शेयर था। कंपनी की लिस्टिंग 53 प्रतिशत के प्रीमियम पर हुई थी।

4- एथर एनर्जी

इस कंपनी का आईपीओ अप्रैल में आया था। कंपनी के आईपीओ लिस्टिंग 6 प्रतिशत के डिस्काउंट पर हुई थी। हालांकि, इसके बाद भी कंपनी का शेयर 106 प्रतिशत तक का रिटर्न दिया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
