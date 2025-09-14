2 कंपनियां इस हफ्ते ट्रेड करेंगी Ex-Bonus, दोनों रिटर्न के मामले में भी अव्वल, फटाफट चेक करें डीटेल्स
Bonus Share: शेयर बाजार में इस हफ्ते 2 कंपनियां एक्स-बोनस ट्रेड करने जा रही हैं। इसमें से एक कंपनी निवेशकों को 3 बोनस शेयर देने का फैसला किया है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस कंपनी के विषय में ...
Bonus Share: शेयर बाजार में इस हफ्ते 2 कंपनियां एक्स-बोनस ट्रेड करने जा रही हैं। इसमें से एक कंपनी निवेशकों को 3 बोनस शेयर देने का फैसला किया है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस कंपनी के विषय में ...
1- जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (GHV Infra Projects Ltd)
कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि 2 शेयर पर 3 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 16 सितंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी परसों शेयर बाजार में जीएचवी इंफ्रा के शेयर एक्स-बोनस ट्रेड करेंगे। बता दें, 16 सितंबर को ही कंपनी के शेयरों का बंटवारा भी 5 हिस्सों में किया जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी।
शुक्रवार को कंपनी के शेयर बीएसई में 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 1564.95 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 542 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 2025 में यह स्टॉक 1621 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है।
2- Godfrey Phillips India Ltd
कंपनी के शेयर 16 सितंबर को ही एक्स-बोनस ट्रेड करेंगे। कंपनी की तरफ से एक शेयर पर 2 शेयर बोनस दिया जाएगा। इससे पहले अगस्त के महीने में कपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 60 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2025 में इस स्टॉक ने भी निवेशकों को मालामाल कर दिया है। इस दौरान कंपनी के शेयरों का भाव 101 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, शुक्रवार को मार्केट की क्लोजिंग के टाईम पर यह स्टॉक बीएसई में 10137.20 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।
बीते 5 साल में Godfrey Phillips India Ltd के शेयरों की कीमतों में 1016 प्रतिशत की तेजी आई है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)