इस हफ्ते खुलेंगे 2 कंपनियों के IPO, एक का GMP दिखा रहा 30 रुपये

IPO News Updates - इस हफ्ते प्राइमरी मार्केट में थोड़ी सुस्ती छाई रहेगी। सिर्फ दो कंपनियों के आईपीओ ही खुल रहे हैं। इन दो कंपनियों में एक मेनबोर्ड सेगमेंट में है। तो वहीं एक कंपनी का आईपीओ एसएमई सेगमेंट में है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इन कंपनियों के विषय में ...

1. एक्सलसॉफ्ट टेक्नोलॉजी (Excelsoft Technologies) यह आईपीओ 18 नवंबर को खुलेगा। निवेशकों के पास 21 नवंबर तक दांव लगाने का मौका रहेगा। कंपनी के आईपीओ का साइज 500 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए 1.50 करोड़ फ्रेश शेयर जारी किया जाएगा। वहीं, ऑफर फार सेल के तहत कंपनी 2.67 करोड़ शेयर जारी करेगी। ऑफर फार सेल के तहत मौजूदा निवेशक 320 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास करेंगे।

इस आईपीओ का प्राइस बैंड 114 रुपये से 120 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी ने 125 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 15000 रुपये का इंवेस्टमेंट करना ही होगा।

आईपीओ में 50 प्रतिशत हिस्सा क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए आरक्षित है। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए कम से कम 35 प्रतिशत हिस्सा और एनआईआई के लिए 15 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रखा गया है।

ग्रे मार्केट में भी स्थिति अच्छी आईपीओ ग्रे मार्केट में भी मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रही है। आईपीओ 30 रुपये के जीएमपी पर आज ट्रेड कर रहा है। जोकि 25 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। इस समय ग्रे मार्केट में आईपीओ सबसे मजबूत स्थिति में है।

2- Gallard Steel IPO इस कंपनी के आईपीओ का साइज 37.50 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 25 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 19 नवंबर से 21 नवंबर तक ओपन रहेगा। बता दें, यह एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है।

Gallard Steel IPO का प्राइस बैंड 142 रुपये से 150 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 1000 शेयरों का एक लॉट बनाया है। किसी भी रिटेल निवेशकों को कम से कम 2000 शेयरों पर एक साथ दांव लगाना होगा।

ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ संघर्ष कर रहा है। आईपीओ जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।