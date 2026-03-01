3 कंपनियां दे रही हैं बोनस शेयर, रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते, आपका है किसी पर दांव?
Bonus Share: शेयर बाजार में इस हफ्ते तीन कंपनी एक्स-बोनस स्टॉक के तौर पर ट्रेड करने जा रही है। इन कंपनियों की लिस्ट में एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड भी है। आइए एक-एक करके जानते हैं इनके विषय में ...
1-Foce India Ltd
कंपनी ने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 5 शेयर पर 7 शेयर बोनस देने का फैसला किया है। कंपनी ने इस बोनस इश्यू के लिए 2 मार्च, दिन सोमवार की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिन निवेशकों के पासस कंपनी के 5 शेयर इस दिन रहेंगे उन्हें 7 शेयर बोनस के तौर मिलेगा।
शुक्रवार को Foce India Ltd के शेयरों का भाव बीएसई में 1747 रुपये के लेवल पर था। एक साल में यह स्टॉक 11.45 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, तीन साल में कंपनी के शेयरों का भाव 159 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, कंपनी एनएसई में लिस्टेड है।
2- Silver Touch Technologies Ltd
बोनस शेयर देने के साथ-साथ कंपनी के शेयरों का बंटवारा भी होने जा रहा है। कंपनी योग्य निवेशकों को एक शेयर पर एक शेयर बोनस के तौर पर देगी। वहीं, 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये हो जाएगा। बता दें, स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर के लिए कंपनी ने 6 मार्च 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है।
बीते तीन महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 82 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 1 साल में यह स्टॉक 116 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर Silver Touch Technologies Ltd के शेयर बीएसई में 2.56 प्रतिशत की तेजी के साथ 1410.15 रुपये के लेवल पर था।
3- LKP Finance Ltd
इस कंपनी ने भी बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। कंपनी की तरफ से एक शेयर पर 4 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 6 मार्च 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर यह स्टॉक 1.09 प्रतिशत की तेजी के साथ 990.05 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।
इस मल्टीबैगर स्टॉक की कीमतों में पिछले एक साल में 199 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, तीन साल में यह स्टॉक 1237 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
