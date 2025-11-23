इस हफ्ते खुल रहे हैं 3 कंपनियों के IPO, चेक करें कीमत, GMP सहित डीटेल्स

संक्षेप: IPO News: आईपीओ पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए इस हफ्ते तीन मौके हैं। तीनों कंपनी एसएमई सेगमेंट के आईपीओ हैं। आइए डीटेल्स में जानते हैं इन तीनों कंपनियों के विषय में ...

IPO News: आईपीओ पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए इस हफ्ते तीन मौके हैं। तीनों कंपनी एसएमई सेगमेंट के आईपीओ हैं। आइए डीटेल्स में जानते हैं इन तीनों कंपनियों के विषय में ...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1. एसएसएमडी एग्रोटेक इंडिया आईपीओ (SSMD Agrotech India IPO) इस आईपीओ का साइज 34.09 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए कंपनी 28 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। आईपीओ 25 नवंबर को खुल जाएगा। वहीं, 27 नवंबर तक दांव लगाने का मौका मिलेगा।

एसएसएमडी एग्रोटेक इंडिया आईपीओ का प्राइस बैंड 114 रुपये से 121 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 1000 शेयरों का एक लॉट बनाया है। वहीं, रिटेल निवेशकों को कम से कम 2000 लॉट पर दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से मिनिमम इंवेस्टमेंट 242000 रुपये का दांव लगाना पड़ा।

2- के के सिल्क मिल्स आईपीओ (K K Silk Mills IPO) यह आईपीओ 26 नवंबर को खुल जाएगा। निवेशकों के पास 28 नवंबर तक दांव लगाने का मौका मिलेगा। इस आईपीओ का साइज 28.50 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए कंपनी 75 लाख शेयर जारी करेगी।

के के सिल्क मिल्स आईपीओ का प्राइस बैंड 36 रुपये से 38 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 3000 शेयरों का एक लॉट बनाया है। एक रिटेल निवेशकों को कम से कम 6000 शेयरों पर दांव लगाना होगा। बता दें, रिटेल निवेशकों को कम से कम 228000 रुपये का दांव लगाना होगा।

3- मदर न्यूट्री फूड्स आईपीओ (Mother Nutri Foods IPO) इस एसएमई सेगमेंट के आईपीओ का साइज 39.59 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 27 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 0.07 करोड़ शेयर जारी करेगी।

एसएमई सेगमेंट का आईपीओ यह 26 नवंबर से 28 नवंबर तक खुला रहेगा। कंपनी ने 111 रुपये से 117 रुपये तक प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी ने 1200 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 2,80,800 रुपये का दांव लगाना होगा। बता दें, एक रिटेल निवेशक को कम से कम 2400 शेयरों पर इंवेस्टमेंट करना होगा।

ग्रे मार्केट में तीनों कंपनी का आईपीओ आज जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।