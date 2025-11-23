Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़this week three companies IPO going to open check price band GMP and other details
इस हफ्ते खुल रहे हैं 3 कंपनियों के IPO, चेक करें कीमत, GMP सहित डीटेल्स

इस हफ्ते खुल रहे हैं 3 कंपनियों के IPO, चेक करें कीमत, GMP सहित डीटेल्स

संक्षेप:

IPO News: आईपीओ पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए इस हफ्ते तीन मौके हैं। तीनों कंपनी एसएमई सेगमेंट के आईपीओ हैं। आइए डीटेल्स में जानते हैं इन तीनों कंपनियों के विषय में ...

Sun, 23 Nov 2025 08:38 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

IPO News: आईपीओ पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए इस हफ्ते तीन मौके हैं। तीनों कंपनी एसएमई सेगमेंट के आईपीओ हैं। आइए डीटेल्स में जानते हैं इन तीनों कंपनियों के विषय में ...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1. एसएसएमडी एग्रोटेक इंडिया आईपीओ (SSMD Agrotech India IPO)

इस आईपीओ का साइज 34.09 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए कंपनी 28 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। आईपीओ 25 नवंबर को खुल जाएगा। वहीं, 27 नवंबर तक दांव लगाने का मौका मिलेगा।

एसएसएमडी एग्रोटेक इंडिया आईपीओ का प्राइस बैंड 114 रुपये से 121 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 1000 शेयरों का एक लॉट बनाया है। वहीं, रिटेल निवेशकों को कम से कम 2000 लॉट पर दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से मिनिमम इंवेस्टमेंट 242000 रुपये का दांव लगाना पड़ा।

ये भी पढ़ें:पहले दिन ही भर गया यह IPO, ग्रे मार्केट में ₹100 पार प्रीमियम

2- के के सिल्क मिल्स आईपीओ (K K Silk Mills IPO)

यह आईपीओ 26 नवंबर को खुल जाएगा। निवेशकों के पास 28 नवंबर तक दांव लगाने का मौका मिलेगा। इस आईपीओ का साइज 28.50 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए कंपनी 75 लाख शेयर जारी करेगी।

के के सिल्क मिल्स आईपीओ का प्राइस बैंड 36 रुपये से 38 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 3000 शेयरों का एक लॉट बनाया है। एक रिटेल निवेशकों को कम से कम 6000 शेयरों पर दांव लगाना होगा। बता दें, रिटेल निवेशकों को कम से कम 228000 रुपये का दांव लगाना होगा।

ये भी पढ़ें:10% तक चढ़ा यह प्राइवेट बैंक का शेयर, एक्सपर्ट्स बुलिश, कीमत 200 रुपये से कम

3- मदर न्यूट्री फूड्स आईपीओ (Mother Nutri Foods IPO)

इस एसएमई सेगमेंट के आईपीओ का साइज 39.59 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 27 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 0.07 करोड़ शेयर जारी करेगी।

एसएमई सेगमेंट का आईपीओ यह 26 नवंबर से 28 नवंबर तक खुला रहेगा। कंपनी ने 111 रुपये से 117 रुपये तक प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी ने 1200 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 2,80,800 रुपये का दांव लगाना होगा। बता दें, एक रिटेल निवेशक को कम से कम 2400 शेयरों पर इंवेस्टमेंट करना होगा।

ग्रे मार्केट में तीनों कंपनी का आईपीओ आज जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।