7 कंपनियां ट्रेड करेंगी इस हफ्ते एक्स-डिविडेंड, जहां कहां होगा कितना फायदा

संक्षेप: Dividend Stock: इस हफ्ते कंपनियां शेयर बाजार में एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगी। इन 8 कंपनियों की लिस्ट में एक कंपनी ऐसी भी है जो निवेशकों को एक शेयर पर 55 रुपये का डिविडेंड दे रही है। आइए एक-एक करके जानते हैं इनके विषय में...

Dividend Stock: इस हफ्ते कंपनियां शेयर बाजार में एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगी। इन 8 कंपनियों की लिस्ट में एक कंपनी ऐसी भी है जो निवेशकों को एक शेयर पर 55 रुपये का डिविडेंड दे रही है। आइए एक-एक करके जानते हैं इनके विषय में...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1. 25 नवंबर को कौन सी कंपनियां ट्रेड करेंगी एक्स-डिविडेंड Ingersoll-Rand (India) Ltd के शेयर मंगलवार को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे। कंपनी की तरफ से एक शेयर पर 55 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इससे पहले कंपनी इसी साल जुलाई के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 25 रुपये का डिविडेंड दिया था। बता दें, शुक्रवार को मार्केट के बंद होने के समय पर Ingersoll-Rand (India) Ltd के शेयर एनएसई में 3899 रुपये पर बंद हुआ था।

2- 26 नवंबर को कौन सी कंपनियां ट्रेड करेंगी एक्स-डिविडेंड इस दिन दो कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगी। इन दो कंपनियों में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (Power Finance Corporation Ltd) भी एक है। कंपनी ने एक शेयर पर 3.65 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इससे पहले कंपनी के शेयर इसी साल चार बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। बता दें, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इस साल अबतक 10 रुपये से अधिक का डिविडेंड दिया है।

श्यामकलाल इंवेस्टमेंट लिमिटेड के शेयर भी 26 नवंबर को ही एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगी कंपनी ने एक शेयर पर 10 पैसे का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

3- ए के कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (A.K.Capital Services Ltd) के शेयर 27 नवंबर को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे। कंपनी ने एक शेयर पर 16 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

4- 28 नवंबर को तीन कंपनियां ट्रेड करेंगी एक्स-डिविडेंड NILE Ltd की तरफ से योग्य निवेशकों को एक शेयर 5 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। मीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एक शेयर 0.50 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। वहीं, आर्यवन एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर भी इसी दिन एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे। कंपनी एक शेयर पर 0.50 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा।