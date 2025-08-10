2025 में ₹350 का डिविडेंड देने के बाद फिर कंपनी दे रही है 1 शेयर पर ₹150, रिकॉर्ड डेट अगले कुछ दिन में

Dividend Stock: इस हफ्ते शेयर बाजार में कई कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही हैं। इन कंपनियों की लिस्ट में पेज इंडस्ट्रीज भी एक है। कंपनी की तरफ से एक शेयर पर 150 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि बीते एक साल में इस स्टॉक ने कितना रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है।

किस दिन है रिकॉर्ड डेट पेज इंडस्ट्रीज ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा है कि 1 शेयर पर 150 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 13 अगस्त की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया हुआ है। बता दें, रिकॉर्ड डेट वह तारीख होती है जिस दिन कंपनी अपने रिकॉर्ड बुक में नाम खंगालती है। जिनका नाम रिकॉर्ड बुक में उस दिन रहेगा उन्हें ही डिविडेंड का लाभ मिलेगा।

इस साल 2 बार डिविडेंड दे चुकी है कंपनी पेज इंडस्ट्रीज ने इस साल 2 बार निवेशकों को अबतक डिविडेंड दिया है। कंपनी ने पहली बार निवेशकों को फरवरी के महीने में डिविडेंड दिया था। तब एक शेयर पर 150 रुपये का अंतरिम डिविडेंड दिया गया था। वहीं, आखिरी बार 21 मई 2025 को कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 200 रुपये का डिविडेंड दिया गया था।

पेज इंडस्ट्रीज उन कुछ कंपनियों में से एक है जो निवेशकों को लगातार डिविडेंड देती आ रही है।

शेयर बाजारों में कैसा है प्रदर्शन? बीते एक साल के दौरान कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को शेयर बाजार में 10 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 1.23 प्रतिशत की तेजी आई है। शुक्रवार को पेज इंडस्ट्रीज के शेयर मार्केट के बंद होने के समय पर 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ 44716.80 रुपये के लेवल पर थे। बता दें, पेज इंडस्ट्रीज ने अपने निवेशकों को 135 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।