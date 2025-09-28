इस हफ्ते ओपन हो रहे हैं 10 से अधिक कंपनियों के IPO, यहां चेक करें नाम, कीमत और GMP
IPO News: प्राइमरी मार्केट में लगातार दूसरा हफ्ता काफी व्यस्त रहने वाला है। 10 से अधिक कंपनियों के आईपीओ इस हफ्ते खुल रहे हैं। इन कंपनियों की लिस्ट में कुछ मेनबोर्ड के आईपीओ हैं। तो कुछ एसएमई सेगमेंट के आईपीओ हैं। आइए डीटेल्स में जानते हैं इन कंपनियों के विषय में ...
मेनबोर्ड सेगमेंट के आईपीओ
1-Glottis Ltd. IPO
यह आईपीओ 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक खुला रहेगा। कंपनी के आईपीओ का साइज 307 करोड़ रुपये है। आईपीओ के जरिए कंपनी 1.24 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। इस मेनबोर्ड सेगमेंट के आईपीओ का प्राइस बैंड 120 रुपये से 129 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 114 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से Glottis Ltd. IPO के आईपीओ में कम से कम 14706 रुपये का दांव लगाना होगा। बता दें, ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 12 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
2- Fabtech Technologies IPO
29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इस मेनबोर्ड आईपीओ पर निवेशक दांव लगा सकेंगे। आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। आईपीओ का प्राइस बैंड 181 रुपये से 191 रुपये प्रति शेयर तय हुआ है। वहीं, 75 शेयरों का कंपनी ने एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14325 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा। बता दें, ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 35 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
3- Om Freight Forwarders IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 122.31 करोड़ रुपये है। कंपनी का आईपीओ 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खुला रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 128 रुपये से 135 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इस आईपीओ का लॉट साइज 111 शेयरों का है। इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
4- Advance Agrolife IPO
यह भी एक मेनबोर्ड सेगमेंट का आईपीओ है। कंपनी के आईपीओ का साइज 192.86 करोड़ रुपये का है। कंपनी का इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर ही आधारित है। यह आईपीओ 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खुला रहेगा। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 95 रुपये से 100 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया है।
आईपीओ का जीएमपी 10 रुपये है।
एसएमई सेगमेंट के आईपीओ
1-Sodhani Capital IPO
आईपीओ 29 सितंबर को खुलेगा। निवेशकों के पास 1 अक्टूबर तक दांव लगाने का मौका रहेगा। आईपीओ का साइज 10.71 करोड़ रुपये का है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 51 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 2000 शेयरों का एक लॉट बनाया है। आज जीएमपी जीरो रुपये है।
2- Vijaypd Ceutical IPO
कंपनी के आईपीओ का साइज 19.25 करोड़ रुपये का है। आईपीओ 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक खुला रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 35 रुपये है और लॉट साइज 4000 शेयरों का है। रविवार को कंपनी के आईपीओ का जीएमपी जीरो रुपये है।
3- Om Metallogic Ltd
इस एसएमई सेगमेंट के आईपीओ का प्राइस बैंड 86 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी ने 1600 शेयरों का एक लॉट बनाया है। रिटेल निवेशकों को कम से कम 2 लॉट पर एक साथ दांव लगाना होगा। इस आईपीओ का जीएमपी जीरो रुपये है।
4- Suba Hotels IPO
कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 105 रुपये से 111 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 1200 शेयरों का एक लॉट बनाया है। आईपीओ 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक खुला रहेगा। रविवार को ग्रे मार्केट में आईपीओ 7 रुपये के प्रीमियम पर था।
5- Dhillon Freight Carrier IPO
कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 72 रुपये तय किया है। आईपीओ का लॉट साइज 1600 शेयरों का बनाया गया है। यह आईपीओ भी 29 सितंबर को खुल जाएगा। कंपनी के आईपीओ का जीएमपी जीरो रुपये है।
6- Chiraharit IPO
29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक कंपनी के आईपीओ पर दांव लगाने का मौका निवेशकों को मिलेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 21 रुपये है। वहीं, लॉट साइज 6000 शेयरों का बनाया गया है। ग्रे मार्केट पर कंपनी का आईपीओ जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
30 सितंबर को खुलने जा रहे आईपीओ
शील बायोटेक, Valplast Technologies, B.A.G.Convergence, Zelio E-Mobility, इंफिनिटी इंफोवे, मुनिश फोर्जे, Sunsky Logistics, Shlokka Dyes, Shipwaves Online और ग्रीन लीफ इनवायरोटेक आईपीओ खुल रहा है।