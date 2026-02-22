इस हफ्ते 4 कंपनियां ट्रेड करेंगी एक्स-डिविडेंड, चेक करें रिकॉर्ड डेट
Dividend Stock: इस हफ्ते कुल 4 कंपनियां एक्स-डिविडेंड स्टॉक के तौर पर ट्रेड करने जा रही हैं। इन कंपनियों की लिस्ट में एनबीसीसी इंडिया, पीआई इंडस्ट्रीज और एके कैपिटल भी है। आइए जानते हैं कि कौन सी कंपनी किस दिन एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही है?
1- PI Industries Ltd
कंपनी ने एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 5 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 23 फरवरी 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी कल सोमवार को शेयर बाजारों में कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। बता दें, शुक्रवार को पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर बीएसई में 1.02 प्रतिशत की तेजी के बाद 3045.75 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 4.40 प्रतिशत गिरा है।
2- एके कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (AK Capital Services Ltd)
कंपनी ने हर शेयर प 22 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 24 फरवरी 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। शुक्रवार को मार्केट के बंद होने के समय पर यह स्टॉक 0.27 प्रतिशत की तेजी के साथ 1614.90 रुपये के लेवल पर था। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 58 प्रतिशत की तेजी आई है।
3- एबीसीसी इंडिया लिमिटेड (NBCC)
कंपनी ने एक शेयर पर 0.12 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 25 फरवरी की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। शुक्रवार को कंपनी का शेयर बीएसई में 0.65 प्रतिशत की तेजी के साथ 94.90 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 14 प्रतिशत बढ़ा है।
4- Stratmont Industries Ltd
कंपनी 26 फरवरी को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा था। 5 प्रतिशत की उछाल के बाद यह स्टॉक बीएसई में 64.32 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 26 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, कंपनी ने हर एक शेयर पर 0.10 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।