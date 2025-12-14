Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़this week four companies IPO going to open check details here
इस हफ्ते खुल रहे हैं 4 कंपनियों के IPO, यहां चेक करें ओपनिंग डेट, प्राइस बैंड और GMP

इस हफ्ते खुल रहे हैं 4 कंपनियों के IPO, यहां चेक करें ओपनिंग डेट, प्राइस बैंड और GMP

संक्षेप:

IPO News: इस हफ्ते 4 कंपनियों का आईपीओ खुल रहा है। इसमें एक आईपीओ मेनबोर्ड का है। तो वहीं एसएमई सेगमेंट से तीन कंपनियों का आईपीओ खुल रहा है। आइए सभी के प्राइस बैंड सहित अन्य डीटेल्स के बारे में जान लेते हैं

Dec 14, 2025 01:35 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

IPO News: इस हफ्ते 4 कंपनियों का आईपीओ खुल रहा है। इसमें एक आईपीओ मेनबोर्ड का है। तो वहीं एसएमई सेगमेंट से तीन कंपनियों का आईपीओ खुल रहा है। आइए सभी के प्राइस बैंड सहित अन्य डीटेल्स के बारे में जान लेते हैं ...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1-केएसएच इंटरनेशनल आईपीओ (KSH International IPO)

यह आईपीओ 16 दिसंबर को खुलेगा। निवेशकों के पास 18 दिसंबर तक आईपीओ पर दांव लगाने का मौका रहेगा। कंपनी के आईपीओ का साइज 710 करोड़ रुपये का तय हुआ है। इस मेनबोर्ड आईपीओ के जरिए 1.09 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 76 लाख शेयर जारी करेगी।

केएसएच इंटरनेशनल आईपीओ का प्राइस बैंड 365 रुपये से 384 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 39 शेयरों का एक लॉट बनाया गया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14976 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा।

read moreये भी पढ़ें:
4 कंपनियां इस हफ्ते एक्स-बोनस ट्रेड करेंगी, लिस्ट में चर्चित नाम

2- Neptune Logitek IPO

यह आईपीओ 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक ओपन रहेगा। कंपनी ने आईपीओ का साइज 46.62 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए कंपनी 37 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 126 रुपये प्रति शेयर है। इस कंपनी ने 1000 शेयरों का लॉट बनाया है। लेकिन रिटेल निवेशकों को दो लॉट पर दांव लगाना होगा।

3- MARC Technocrats IPO

इस कंपनी के आईपीओ का साइज 42.59 करोड़ रुपये का है। 88 रुपये से 93 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी ने 1200 शेयरों का एक लॉट बनाया गया है। यह आईपीओ 17 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक खुला रहेगा।

read moreये भी पढ़ें:
दूसरे दिन 100% भर जाएगा यह दमदार IPO, ₹300 के करीब पहुंचा GMP

4- Global Ocean Logistics India

इस आईपीओ का साइज 30.41 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए 39 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी कंपनी। यह आईपीओ 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक खुला रहेगा। आईपीओ के लिए कंपनी ने 74 रुपये से 80 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी ने 1600 शेयरों का एक लॉट बनाया है। किसी भी रिटेल निवेशक को कम से कम 3200 शेयरों को खरीदना ही होगा।

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में सभी कंपनियां जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही हैं।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।