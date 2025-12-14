इस हफ्ते खुल रहे हैं 4 कंपनियों के IPO, यहां चेक करें ओपनिंग डेट, प्राइस बैंड और GMP

संक्षेप: IPO News: इस हफ्ते 4 कंपनियों का आईपीओ खुल रहा है। इसमें एक आईपीओ मेनबोर्ड का है। तो वहीं एसएमई सेगमेंट से तीन कंपनियों का आईपीओ खुल रहा है। आइए सभी के प्राइस बैंड सहित अन्य डीटेल्स के बारे में जान लेते हैं

1-केएसएच इंटरनेशनल आईपीओ (KSH International IPO) यह आईपीओ 16 दिसंबर को खुलेगा। निवेशकों के पास 18 दिसंबर तक आईपीओ पर दांव लगाने का मौका रहेगा। कंपनी के आईपीओ का साइज 710 करोड़ रुपये का तय हुआ है। इस मेनबोर्ड आईपीओ के जरिए 1.09 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 76 लाख शेयर जारी करेगी।

केएसएच इंटरनेशनल आईपीओ का प्राइस बैंड 365 रुपये से 384 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 39 शेयरों का एक लॉट बनाया गया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14976 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा।

2- Neptune Logitek IPO यह आईपीओ 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक ओपन रहेगा। कंपनी ने आईपीओ का साइज 46.62 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए कंपनी 37 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 126 रुपये प्रति शेयर है। इस कंपनी ने 1000 शेयरों का लॉट बनाया है। लेकिन रिटेल निवेशकों को दो लॉट पर दांव लगाना होगा।

3- MARC Technocrats IPO इस कंपनी के आईपीओ का साइज 42.59 करोड़ रुपये का है। 88 रुपये से 93 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी ने 1200 शेयरों का एक लॉट बनाया गया है। यह आईपीओ 17 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक खुला रहेगा।

4- Global Ocean Logistics India इस आईपीओ का साइज 30.41 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए 39 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी कंपनी। यह आईपीओ 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक खुला रहेगा। आईपीओ के लिए कंपनी ने 74 रुपये से 80 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी ने 1600 शेयरों का एक लॉट बनाया है। किसी भी रिटेल निवेशक को कम से कम 3200 शेयरों को खरीदना ही होगा।

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में सभी कंपनियां जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही हैं।