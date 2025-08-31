this week around 100 companies will trade ex dividend in list nptc ongc like big name too 100 कंपनियां ट्रेड करेंगी इस हफ्ते Ex-Dividend, लिस्ट में NTPC, ONGC जैसे बड़े नाम भी, Business Hindi News - Hindustan
Dividend Stock: इस हफ्ते करीब 100 कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगी। इन कंपनियों की लिस्ट में ओएनजीसी, एनटीपीसी, ऑयल इंडिया, गुजरात गैस, पतंजलि फूड्स, जनरल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, कॉनर्ड बॉयोटेक आदि शामिल है। आइए जानते हैं कि कौन सी कंपनी किस दिन एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 02:54 PM
1- सोमवार 1 सितंबर को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने वाली कंपनियां

त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड, त्रिवेणी इंजीनयरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कानपुर प्लास्टिपैक लिमिटेड, पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक लिमिटेड इसी दिन एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे।

2- मंगलवार 2 सितंबर को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने वाली कंपनियां

अजमेरा रिएल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड, बंसल रूफिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, दीपक फर्टीलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, ईपीएल, गुजरात नर्मदा फर्टीलाइजर एंड केमिकल, टीपीएल प्लासटेक लिमिटेड, रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड इस दिन एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे।

3- बुधवार 3 सितंबर को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने वाली कंपनियां

लक्ष्मी रोलर फ्लोर मिल्स, पतंजलि लिमिटेड, VST Tillers Tractors Ltd, कॉनकर्ड बायोटेक लिमिटेड, Asahi India Glass Ltd, Carraro India इस दिन एक्स-डिविडेंड ट्रे़ड करेंगे।

4- गुरुवार 4 सितंबर को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी कंपनी

कंफर्ट फिनकैप लिमिटेड, एंटरटेनमेंट नेटवर्क (इंडिया) लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गुजरात गैस, भारत बिजली लिमिटेड, बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कल्याण ज्वैलर्स, मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड, नहर कैपिटल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ओएनजीसी, रूबी मिल्स लिमिटेड इसी दिन एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे।

इस लिस्ट में कई और नाम भी हैं जो अलग-अलग दिन एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे।

इन दो कंपनियों के शेयरों का होगा बंटवारा

शेयर बाजार में इस हफ्ते दो कंपनियां एक्स-स्प्लिट के तौर पर भी ट्रेड करने जा रही हैं। एक कंपनी Pavana Industries Ltd और दूसरी कंपनी Bluegod Entertainment ltd है। इन दोनों कंपनियों के शेयरों का बंटवारा 10 हिस्सों में होगा। बता दें, Pavana Industries Ltd के शेयर एक सितंबर को और Bluegod Entertainment ltd के शेयर 2 सितंबर को एक्स-स्प्लिट ट्रेड करेंगे।

Halder Venture Ltd के शेयर इस हफ्ते एक्स-बोनस ट्रेड करेंगे।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

